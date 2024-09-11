Yıldızlara talip çok

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Düzce Topuk Yaylası'nda yapılan ilk etap çalışmasının ardından ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya takımı götürdü. Portekizli çalıştırıcı, buradaki kampta tecrübeli stoper Serdar Aziz'in biletini kesti ve Serdar'ı İstanbul'a gönderdi. Ardından İstanbul'da yapılan yeni sezon hazırlıklarında da Emre Mor ile Samet Akaydin'in performansı Jose tarafından yeterli bulunmadı.

HATAY İKİ İSMİ İSTİYOR

Mourinho'nun biletini kestiği üç isme ise Süper Lig'den birçok talip çıktı. Yeni sezonda şans bulamayacak olan Serdar Aziz'i Eyüpspor, Sivasspor ve Hatayspor istiyor. Hatay aynı zamanda Emre Mor için de Fenerbahçe'ye teklifte bulundu. Sivasspor da Emre Mor için girişim başlattı. Bu iki ismin dışında üstü çizilen Samet Akaydin için de Çaykur Rizespor teklif yaptı. 3 oyuncunun kaderi; Cuma gününe kadar netleşecek.