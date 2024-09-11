7 sezonda 110 transfer

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor ve son olarak kadrosuna Juventus'tan Filip Kostic'i kattı. Kostic, bu dönemki 12'nci transfer oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon Sırp oyuncudan önce; Youssef En-Nesyri, Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Rade Krunic, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Cenk Tosun, Melih Bostan, Yiğit Fidan ve Marius Tresor Doh'u renklerine bağladı.

21-22'DE 10 İSİM

Öte yandan Kostic, Fenerbahçe'nin başında 3. dönemini geçiren başkan Ali Koç'un 110'uncu transferi oldu. Ali başkan, yedinci sezonuna girerken, bu süreçte oyuncu bazında çok fazla sirkülasyon yaşandı. İlk senesinde 16, ikinci yılında ise 14 ismi kadroya dahil eden Ali Koç, en fazla transferi ise 2020-21 sezonunda 22 oyuncu alarak yaptı. 2021-22'de 10, 2022-23'te 17, 2023-24'te 19 ismi Fenerbahçe'ye kazandırdı. Çağlar, Krunic, Samatta, Rossi ve Gustavo Henrique gibi isimler önce kiralandı sonra bonservisleri alındı.