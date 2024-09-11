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Milli ara sonrası kritik viraj var
Fenerbahçe'yi milli aradan sonra zorlu bir periyot bekliyor. Jose Mourinho ve öğrencileri, eylül ayının kalan bölümünde 3'ü lig ve 1'i Avrupa olmak üzere 4 maça çıkacak. İlk rakip 15 Eylül'de Kasımpaşa. Kanarya, 21 Eylül'de G.Saray derbisine çıkacak, 26 Eylül'de de Union SG'yle karşılaşacak. 29 Eylül'de Fener, Antalyaspor'la oynayacak.
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