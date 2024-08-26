TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'a McTominay'den şok haber!

Adı bir süredir Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan McTominay ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak iki ezeli rakibe, İskoç yıldızın transferinde şok haber geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 11:25Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 11:36
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Fenerbahçe ve Galatasaray geride kalan sezon kıran kırana geçen bir şampiyonluk yarışı geçirdi.
Sezon sonunda Cimbom 102 puanla şampiyonluğa ulaşırken Kanarya 99 puanla ligi 2. sırada tamamladı.
İki İstanbul devinin arasındaki rekabet, transfer yarışına da zaman zaman yansıyor.
Son olarak adı hem Fenerbahçe ile hem de Galatasaray ile anılan İskoç yıldız McTominay ile ilgili flaş haber yurt dışından geldi.
İngiliz basınından breakingnews.ie adlı internet sitesinde yer alan haberde, Seria A ekibi Napoli'nin McTominay için Manchester United ile 30 milyon euro (25,4 milyon sterlin) tutarında bir anlaşmaya vardığı aktarıldı.
TRANSFER İSKOÇ YILDIZA BAĞLI!
Haberin devamında bu transferin gerçekleşmesinin McTominay'e bağlı olduğu ve futbolcunun hala net karar vermediği belirtildi.
Futbolcu bu sezon Manchester United ile çıktığı üç maçta da yedek kulübesinde yer aldı fakat geçen sezon 43 karşılaşmada forma terletti.
İskoç oyuncu geçen sezon Manchester United'ın ezeli rakibi Manchester City'i FA CUP finalinde 2-1'lik skorla yendiği maça ilk 11'de başlamıştı.
Futbolcu gösterdiği performansla takımının bu kupayı almasında büyük rol oynamıştı.