Ferdi'nin yeri boş kalmayacak! Mourinho'nun listesinde Brown ve Dorgu var
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den muhtemel ayrılığı konuşulan Ferdi için tecrübeli teknik direktör Mourinho, B planını hazırlamış durumda. Portekizli çalıştırıcının Ferdi'nin yerine Gent'ten Archie Brown veya Lecce'den Patrick Dorgu'yu getirmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Önümüzdeki günlerde kesinleşecek olan ayrılık için Mourinho'nun planı ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcı, Ferdi'nin yerine kadroya katmak üzere 2 ismi radarına aldı.
Mourinho'nun önceliği olan oyuncu Archie Brown, Belçika takımlarından Gent'de forma giyiyor.
Sol bek pozisyonunda oynayan İngiliz oyuncunun piyasa değeri ise şuan için 5 milyon Euro.
Kontratı 2027'de bitecek Brown, geçen sezon 44 maçta görev aldı ve 4 asist yaptı.
Listedeki ikinci isim ise Lecce'den Patrick Dorgu.
19 yaşındaki Danimarkalı sol bek oyuncusunun piyasa değeri 12 milyon Euro.
Sözleşmesi 2027'de sona erecek Dorgu, geçen sezon 34 maçta 2 gol ve 1 asist katkısı sağlayarak takımının ligde kalmasında büyük bir pay sahibi oldu.
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