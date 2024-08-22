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Ferdi'nin yeri boş kalmayacak! Mourinho'nun listesinde Brown ve Dorgu var

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den muhtemel ayrılığı konuşulan Ferdi için tecrübeli teknik direktör Mourinho, B planını hazırlamış durumda. Portekizli çalıştırıcının Ferdi'nin yerine Gent'ten Archie Brown veya Lecce'den Patrick Dorgu'yu getirmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Ferdi'nin yeri boş kalmayacak! Mourinho'nun listesinde Brown ve Dorgu var

Fenerbahçe'de transfer operasyonu son sürat devam ediyor. Özellikle Fred'in yerine kadroya oyuncu katmak üzere harekete geçmiş tecrübeli teknik direktör Mourinho'nun gündeminde, son haftalarda konuşulan Ferdi'nin muhtemel ayrılığı ve yerini doldurabilecek transfer arayışı da var.

Ferdi'nin yeri boş kalmayacak! Mourinho'nun listesinde Brown ve Dorgu var

Ferdi'ye Premier Lig ekiplerinden ilgi sürerken Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu mümkün olan en yüksek fiyata satmak için süreci ağırdan alıyordu.

Ferdi'nin yeri boş kalmayacak! Mourinho'nun listesinde Brown ve Dorgu var

Brighton görüşmeleri 35 milyon Euro'yu kadar bulmuştu ve oyuncunun menajerinin yönetimle yaşadığı problem sonucu Ferdi ile doğrudan konuşulup bir karara bağlanması bekleniyordu.

Ferdi'nin yeri boş kalmayacak! Mourinho'nun listesinde Brown ve Dorgu var

Önümüzdeki günlerde kesinleşecek olan ayrılık için Mourinho'nun planı ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcı, Ferdi'nin yerine kadroya katmak üzere 2 ismi radarına aldı.

Ferdi'nin yeri boş kalmayacak! Mourinho'nun listesinde Brown ve Dorgu var

Mourinho'nun önceliği olan oyuncu Archie Brown, Belçika takımlarından Gent'de forma giyiyor.

Ferdi'nin yeri boş kalmayacak! Mourinho'nun listesinde Brown ve Dorgu var

Sol bek pozisyonunda oynayan İngiliz oyuncunun piyasa değeri ise şuan için 5 milyon Euro.

Ferdi'nin yeri boş kalmayacak! Mourinho'nun listesinde Brown ve Dorgu var

Kontratı 2027'de bitecek Brown, geçen sezon 44 maçta görev aldı ve 4 asist yaptı.

Ferdi'nin yeri boş kalmayacak! Mourinho'nun listesinde Brown ve Dorgu var

Listedeki ikinci isim ise Lecce'den Patrick Dorgu.

Ferdi'nin yeri boş kalmayacak! Mourinho'nun listesinde Brown ve Dorgu var

19 yaşındaki Danimarkalı sol bek oyuncusunun piyasa değeri 12 milyon Euro.

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