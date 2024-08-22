Ferdi'nin yeri boş kalmayacak! Mourinho'nun listesinde Brown ve Dorgu var

Fenerbahçe'de transfer operasyonu son sürat devam ediyor. Özellikle Fred'in yerine kadroya oyuncu katmak üzere harekete geçmiş tecrübeli teknik direktör Mourinho'nun gündeminde, son haftalarda konuşulan Ferdi'nin muhtemel ayrılığı ve yerini doldurabilecek transfer arayışı da var.

Ferdi'ye Premier Lig ekiplerinden ilgi sürerken Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu mümkün olan en yüksek fiyata satmak için süreci ağırdan alıyordu.