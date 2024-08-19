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Endişeye mahal yok

Mourinho, Porto ve İnter’in başına geçtiği sezonların başlangıçlarında da puan kaybı yaşadı. Ancak Portekizli çalıştırıcı, kayıpla başladığı sezonları şampiyonlukla tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Endişeye mahal yok

Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğinde Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlasa da ikinci hafta maçında Göztepe'yle deplasmanda 2-2 berabere kaldı. 90+5'te gelen gol sonrasında, oklar futbolcuların yanı sıra teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi. Ancak Fenerbahçe taraftarının endişelenmesine gerek yok. Çünkü Portekizli teknik adam, eskiden çalıştırdığı bazı takımlarda da benzer başlangıçlara imza attı.

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Mourinho, 2002-03'ün ilk iki haftasında Porto ile kayıp yaşayarak sezona başladı ancak lig sonunda şampiyon oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, 2003-04'e yine kayıpla başladı ve yine sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsledi. Portekizli teknik adam, 2009- 10'da İnter'in başına geçti ve yine sezona kayıpla girdi ama o sezon da İnter'le şampiyonluğa uzandı. İnter'in başındaki ikinci sezonunda da benzer senaryoyu yaşayan Mourinho, yine şampiyon oldu.

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