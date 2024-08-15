Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi

Fenerbahçe, Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu için gelen dev teklif sonrası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeni bir sol bek arayışına geçen sarı lacivertlilerin, sürpriz bir futbolcuyu gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin, Ferdi'nin yerini yine genç bir yıldızla dolduracağı belirtildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 11:15
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kubilay Açıkgün
Fenerbahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi

Sarı lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu için Brighton'dan dev bir teklif almıştı.

Fenerbahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi

İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'ye 35 milyon Euro bonservis ücreti önerdiği ifade edilmişti.

Fenerbahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi

İki kulüp arasında anlaşmanın an meselesi olduğu ve Ferdi'nin kısa süre içinde Brighton'a imza atacağı belirtilmişti.

Fenerbahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi

Ferdi'nin ayrılığını göz önünde bulundurarak transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin, sürpriz bir isim için harekete geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi

Yönetimin, Ferdi'nin yerini yine genç bir sol bekle doldurmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Fenerbahçe, Gent forması giyen sol bek Archie Brown'u gündemine aldı.

Fenerbahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi

Öte yandan sarı lacivertliler ile Gent arasında henüz bir anlaşma olmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi

Ancak Fenerbahçe'nin İngiliz sol bek hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi

Bu transfer gelişmesinin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi

POTANSİYELİ YÜKSEK

Archie Brown bu sezon Gent'te toplam 6 maça çıkarken, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi

Genç sol bek geçen sezon ise 44 maçta görev aldı ve 4 asist yaptı.

Fenerbahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Brown'un, Gent ile olan kontratı 2027'de sona erecek.

Fenerbahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi

1.90 boyundaki isim kariyerinde Lausanne-Sport ve Derby gibi kulüplerde de boy göstermişti.

Türk Telekom
F.Bahçe'den flaş İrfan Can kararı! Önümüzdeki hafta...
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! Ancelotti'nin ne dediği ortaya çıktı
PKK'dan 15 Ağustos'un 40. yıl dönümünde "İsrail'in arka tekeriyiz" itirafı! Elebaşı Murat Karayılan: Orta Doğu'da savaşı gürleştireceğiz
Mourinho istemedi Avrupa'da bir kulüp arıyor
Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! 35 milyon Euro'luk yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! G.Saray'ın Konya maçı 11'i Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! G.Saray'ın Konya maçı 11'i 12:09
Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 11:48
F.Bahçe'den flaş İrfan Can kararı! Önümüzdeki hafta... F.Bahçe'den flaş İrfan Can kararı! Önümüzdeki hafta... 11:43
F.Bahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi F.Bahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi 11:15
Mourinho istemedi Avrupa'da bir kulüp arıyor Mourinho istemedi Avrupa'da bir kulüp arıyor 10:58
Başakşehir - Iberia maçı detayları! Başakşehir - Iberia maçı detayları! 10:52
Daha Eski
G.Saray Süper Lig'de Konya'ya konuk oluyor! G.Saray Süper Lig'de Konya'ya konuk oluyor! 10:35
Bayern Münih'te Sacha Boey depremi! Ayrılık... Bayern Münih'te Sacha Boey depremi! Ayrılık... 10:31
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı! 10:06
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı! Süper Lig'de 2. hafta heyecanı! 09:56
F.Bahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor F.Bahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor 09:54
Rapid Wien - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! Rapid Wien - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! 09:45