Fenerbahçe'den scout transferi! İşte yeni Ferdi
Fenerbahçe, Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu için gelen dev teklif sonrası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeni bir sol bek arayışına geçen sarı lacivertlilerin, sürpriz bir futbolcuyu gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin, Ferdi'nin yerini yine genç bir yıldızla dolduracağı belirtildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İki kulüp arasında anlaşmanın an meselesi olduğu ve Ferdi'nin kısa süre içinde Brighton'a imza atacağı belirtilmişti.
Ferdi'nin ayrılığını göz önünde bulundurarak transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin, sürpriz bir isim için harekete geçtiği öğrenildi.
Yönetimin, Ferdi'nin yerini yine genç bir sol bekle doldurmayı planladığı öğrenildi.
İşte ayrıntılar...
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Fenerbahçe, Gent forması giyen sol bek Archie Brown'u gündemine aldı.
Öte yandan sarı lacivertliler ile Gent arasında henüz bir anlaşma olmadığı kaydedildi.
Ancak Fenerbahçe'nin İngiliz sol bek hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğu aktarıldı.
Bu transfer gelişmesinin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenebileceği ifade edildi.
POTANSİYELİ YÜKSEK
Archie Brown bu sezon Gent'te toplam 6 maça çıkarken, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Genç sol bek geçen sezon ise 44 maçta görev aldı ve 4 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Brown'un, Gent ile olan kontratı 2027'de sona erecek.
1.90 boyundaki isim kariyerinde Lausanne-Sport ve Derby gibi kulüplerde de boy göstermişti.
DİĞER