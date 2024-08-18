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Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği 11 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 11:45
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Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Sarı-lacivertliler, 45+3. dakikada Edin Dzeko (p) ve 45+7. dakikada Youssef En-Nesyri ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

İzmir ekibi, 68. dakikada Koray Günter ve 90+5. dakikada Romulo ile bulduğu gollerle 2-2'lik beraberliği yakaladı ve karşılaşma bu skorla noktalandı.

Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken, Göztepe puanını 4'e çıkardı.

Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Sarı-lacivertlilerde uzatma dakikalarında gelen puan kaybı sonrası eleştiri okları teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi.

Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Tecrübeli teknik adam, mücadele sonrası düzenlediği basın toplantısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

"TÜRKİYE'YE ADAPTE OLMAM GEREKİYOR"

Mourinho, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki tutkunun, futbola duyulan aşkın, heyecanın kendisinin futbola olan tutkusuyla örtüştüğünü belirterek, "Ama tabii ki bazı şeyler benim kontrolüm dışında, bunlar kültürel şeyler. Ama öyle gözüküyor ki benim bunlara adapte olmam gerekiyor. Çünkü bu durum tam tersi değil. Benim adapte olmam gerekiyor. Çünkü buraya gelen benim. Yabancı olan benim. Bu durumu değiştiremem. Dolayısıyla benim adapte olmam gerekiyor." dedi.

Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

"MAÇI ÖLDÜRECEK FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Oyuncularının da rakiplerinin yaptığı gibi zaman geçirmesi, gerekirse yerde yatmaları, sakatlık taklidi yapmaları gerektiğini kaydeden Portekizli çalıştırıcı, "Eğer bunları yaparsak hakem 6 dakika bile verse biz maçı öldürecek fırsatı yakalamış oluruz. Bizim de dolayısıyla maçı öldürecek fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Oyuncuların bunu düşünmesi gerekiyor. Devre arasında öndeyken de oyuncularıma bundan bahsettim. 'Hırslı olmalıyız, maçı bitirecek fırsatları değerlendirmeliyiz.' dedim. Ben sihirbaz değilim sadece tecrübeliyim. Ama oyuncularıma şunu söyledim eğer bir gol yersek, bir gol bulurlarsa taraftarın desteği de arkalarında olur. Dolayısıyla maç ortada olur. İkinci yarıda dediğim gibi oldu, inanılmaz bir destek vardı taraftarlarından. Dolayısıyla sebep olarak bu ikisinin karışımı diyebilirim. Hem maçları bitirecek, öldürecek hırsa sahip olmamak hem de diğerleri gibi akıllı davranmamak. Bazı ülkelerde buna anti futbol deniyor. Bazı ülkelerde akıllı davranmak deniyor. Bizim de onlar gibi olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Sol bek ve orta saha transferleri için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak edilyor.

Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Kadroda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, takımda düşünmediği 11 futbolcuyu belirledi. İşte o isimler...


Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

SAMET AKAYDİN

Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

LUAN PERES

Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

LEVENT MERCAN (Sol bek transferi yapılırsa gönderilecek)

Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

RADE KRUNIC

Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

MIGUEL CRESPO

Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

MIHA ZAJC

Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

RYAN KENT

Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

CENGİZ ÜNDER

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