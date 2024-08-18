Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği 11 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken, Göztepe puanını 4'e çıkardı.
Sarı-lacivertlilerde uzatma dakikalarında gelen puan kaybı sonrası eleştiri okları teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi.
Tecrübeli teknik adam, mücadele sonrası düzenlediği basın toplantısında çarpıcı ifadeler kullandı.
"TÜRKİYE'YE ADAPTE OLMAM GEREKİYOR"
Mourinho, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki tutkunun, futbola duyulan aşkın, heyecanın kendisinin futbola olan tutkusuyla örtüştüğünü belirterek, "Ama tabii ki bazı şeyler benim kontrolüm dışında, bunlar kültürel şeyler. Ama öyle gözüküyor ki benim bunlara adapte olmam gerekiyor. Çünkü bu durum tam tersi değil. Benim adapte olmam gerekiyor. Çünkü buraya gelen benim. Yabancı olan benim. Bu durumu değiştiremem. Dolayısıyla benim adapte olmam gerekiyor." dedi.
"MAÇI ÖLDÜRECEK FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"
Oyuncularının da rakiplerinin yaptığı gibi zaman geçirmesi, gerekirse yerde yatmaları, sakatlık taklidi yapmaları gerektiğini kaydeden Portekizli çalıştırıcı, "Eğer bunları yaparsak hakem 6 dakika bile verse biz maçı öldürecek fırsatı yakalamış oluruz. Bizim de dolayısıyla maçı öldürecek fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Oyuncuların bunu düşünmesi gerekiyor. Devre arasında öndeyken de oyuncularıma bundan bahsettim. 'Hırslı olmalıyız, maçı bitirecek fırsatları değerlendirmeliyiz.' dedim. Ben sihirbaz değilim sadece tecrübeliyim. Ama oyuncularıma şunu söyledim eğer bir gol yersek, bir gol bulurlarsa taraftarın desteği de arkalarında olur. Dolayısıyla maç ortada olur. İkinci yarıda dediğim gibi oldu, inanılmaz bir destek vardı taraftarlarından. Dolayısıyla sebep olarak bu ikisinin karışımı diyebilirim. Hem maçları bitirecek, öldürecek hırsa sahip olmamak hem de diğerleri gibi akıllı davranmamak. Bazı ülkelerde buna anti futbol deniyor. Bazı ülkelerde akıllı davranmak deniyor. Bizim de onlar gibi olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Sol bek ve orta saha transferleri için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak edilyor.
Kadroda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, takımda düşünmediği 11 futbolcuyu belirledi. İşte o isimler...
SAMET AKAYDİN
LUAN PERES
LEVENT MERCAN (Sol bek transferi yapılırsa gönderilecek)
RADE KRUNIC
MIGUEL CRESPO
MIHA ZAJC
RYAN KENT
CENGİZ ÜNDER
EMRE MOR
BURAK KAPACAK
JOAO PEDRO
DİĞER