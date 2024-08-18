Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Sarı-lacivertliler, 45+3. dakikada Edin Dzeko (p) ve 45+7. dakikada Youssef En-Nesyri ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İzmir ekibi, 68. dakikada Koray Günter ve 90+5. dakikada Romulo ile bulduğu gollerle 2-2'lik beraberliği yakaladı ve karşılaşma bu skorla noktalandı.