TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda Kanarya'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak o yıldız ile orta sahasına çözüm bulacak. İşte detaylar...
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Uzatma dakikalarında da net pozisyonlar yakalayan taraf Fenerbahçe olsa da Lille, 118'inci dakikada penaltı kazandı.
Topun başına geçen Jonathan David, fileleri sarsınca Fransız ekibi play-off turuna yükseldi.
2 şutu direkten dönen Fenerbahçe, rakip kalecinin üstün kurtarışları sonrası rakibine tur için üstünlük sağlayamadı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
MOURINHO GOL İÇİN HER ŞEYİ YAPTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, golü bulmak için elindeki bütün hücum silahlarını sahaya sürdü.
63'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine Youssef En Nesyri'yi oyuna alan Portekizli teknik adam önce çift forvetli dizilişe geçti.
85'inci dakikada ise Dusan Tadic'i çıkartarak Cenk Tosun'u sahaya süren Mourinho, 3 forvet oyuncusuna aynı anda görev verdi.
Jose Mourinho, golü bulup turda durumu eşitledikten sonra ise uzatma bölümünün başında Edin Dzeko'yu kenara alarak Bartuğ Elmaz'ı oyuna sürdü.
Devler Ligi'ne veda eden sarı-lacivertliler rotayı UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak.
GÖZTEPE MAÇINA ROTASYONLU KADRO
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe ile oynanacak maçta rotasyon yapması bekleniyor.
Lille'e karşı uzatmaya giden maçta yüksek efor sarf eden bazı oyuncular, Göztepe maçında yedek kulübesinde oturacak ve hamle oyuncusu olarak şans bekleyecek.
Diğer yandan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Lille karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.
Fenerbahçe'de Fred'in eksikliği devam ediyor.
Sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu bireysel çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun yıldız isme Göztepe maçında şans vermesi beklenmiyor.
Diğer yandan yönetim, tecrübeli oyuncunun yokluğunu hissettirmeyecek bir transfere imza atmayı planlıyor.
Listesinde bir çok ismi bulunduran sarı-lacivertliler transferde bombayı patlatacak.
Fenerbahçe'nin, Chelsea forması giyen Cesare Casadei ile ilgilendiği iddia edildi.
Yönetim, Fred'in yokluğunu İtalyan yıldız ile kapatmayı hedefliyor.
Kurmaylar, 21 yaşındaki oyuncuyu Premier Lig devinden sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
İtalyan futbolcu geçtiğimiz sezon 11 Premier Lig ve 22 Championship maçına çıktı.
Sezonun ilk yarısını Leicester City'de kiralık geçiren Casadei, ikinci yarıda takıma geri çağrıldı.
Inter altyapısından yetişen oyuncu, 2022'nin yaz transfer döneminde Chelsea'ye transfer oldu.
İngiliz devi bu transferde yaklaşık 15 milyon Euro ödedi.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak biliniyor.
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