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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda Kanarya'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak o yıldız ile orta sahasına çözüm bulacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında sahasında ağırladığı Lille ile 90 dakikası 1-0 sona eren maçın uzatma bölümünde 1-1 berabere kaldı.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde direkt grup maçlarıyla devam edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Sarı-lacivertliler net pozisyonları değerlendiremediği maçın 90+1'inci dakikasında Bafode Diakite'nin kendi kalesini attığı golle mücadeleyi uzatmaya taşıdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Uzatma dakikalarında da net pozisyonlar yakalayan taraf Fenerbahçe olsa da Lille, 118'inci dakikada penaltı kazandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Topun başına geçen Jonathan David, fileleri sarsınca Fransız ekibi play-off turuna yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

2 şutu direkten dönen Fenerbahçe, rakip kalecinin üstün kurtarışları sonrası rakibine tur için üstünlük sağlayamadı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

MOURINHO GOL İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, golü bulmak için elindeki bütün hücum silahlarını sahaya sürdü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

63'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine Youssef En Nesyri'yi oyuna alan Portekizli teknik adam önce çift forvetli dizilişe geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

85'inci dakikada ise Dusan Tadic'i çıkartarak Cenk Tosun'u sahaya süren Mourinho, 3 forvet oyuncusuna aynı anda görev verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Jose Mourinho, golü bulup turda durumu eşitledikten sonra ise uzatma bölümünün başında Edin Dzeko'yu kenara alarak Bartuğ Elmaz'ı oyuna sürdü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Devler Ligi'ne veda eden sarı-lacivertliler rotayı UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

GÖZTEPE MAÇINA ROTASYONLU KADRO

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe ile oynanacak maçta rotasyon yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Lille'e karşı uzatmaya giden maçta yüksek efor sarf eden bazı oyuncular, Göztepe maçında yedek kulübesinde oturacak ve hamle oyuncusu olarak şans bekleyecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Diğer yandan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Lille karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Fenerbahçe'de Fred'in eksikliği devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu bireysel çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Teknik direktör Jose Mourinho'nun yıldız isme Göztepe maçında şans vermesi beklenmiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Diğer yandan yönetim, tecrübeli oyuncunun yokluğunu hissettirmeyecek bir transfere imza atmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Listesinde bir çok ismi bulunduran sarı-lacivertliler transferde bombayı patlatacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Fenerbahçe'nin, Chelsea forması giyen Cesare Casadei ile ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Yönetim, Fred'in yokluğunu İtalyan yıldız ile kapatmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Kurmaylar, 21 yaşındaki oyuncuyu Premier Lig devinden sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

İtalyan futbolcu geçtiğimiz sezon 11 Premier Lig ve 22 Championship maçına çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Sezonun ilk yarısını Leicester City'de kiralık geçiren Casadei, ikinci yarıda takıma geri çağrıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Inter altyapısından yetişen oyuncu, 2022'nin yaz transfer döneminde Chelsea'ye transfer oldu.

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