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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan penaltı eleştirisi! "Sadece hakem biliyor"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Lille'le 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi'ne veda etti. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Penaltı hakkında konuşmasam daha iyi. Bunun neden penaltı olduğunu sadece hakem biliyor, VAR'daki biliyor. Ben takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 23:08 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 23:16
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan penaltı eleştirisi! "Sadece hakem biliyor"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli çalıştırıcının o sözleri:

Takım her şeyi denedi, biz de denedik. Sistemi, oyuncuları değiştirdik. Kısa oyundan uzun oyuna döndük. Taraftarlarımız, takımımızın ruhunu gördü. Taraftarımız, takımımızın ruhuna katkı sağladı. Penaltı hakkında konuşmasam daha iyi. Çünkü son zamanlarda benim başıma gelen diğer olaylara bakınca; bunun neden penaltı olduğunu sadece hakem biliyor, VAR'daki biliyor. Ben takımımla gurur duyuyorum.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"

Bu hakemin işi, hakem oyuna saygı göstermesi gerekiyor. Oyuncuların saygı göstermesini sağlaması gerekiyor. Rakip takımları eleştiremem. Onlar da sonuç alabilmek için çalışıyor. İlk 20 dakikada bir sarı kart verseler her şey değişir ama yapmıyorlar. Ben dürüst biriyimdir. Oyuncularıma onlarla gurur duyduğumu söyledim, kazanmak için her şeyi yaptılar. Maç içinde birçok şarta uyum sağladık, iki top direkten döndü, çok fırsat yakaladık. Bir takım kazanmayı hak etti ama diğeri tur atladı.

Şampiyonlar Ligi'nde olmayarak ekonomik olarak kayıp yaşadık, dünyanın en büyük takımları ile oynama şansını kaybettik. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık, belki 1-2 büyük takımı yenerdik ama her tur bunu yapamazdık.

"AVRUPA LİGİ'NDE ŞANSIMIZ VAR!"

'Eğer Avrupa Ligi'nde iyi şeyler yaparsak' cümlesinin devamını getirmek istemiyorum çünkü getirirsem başım belaya girebilir. Eğer diye başladığım cümlenin devamını merak ediyorsanız Roma-Sevilla UEFA Avrupa Ligi final maçını izleyin.

Ben bir profesyonelim, buraya yardım etmek için geldim. Benim bu maçtan etkilenmem kulübümüz ve taraftarlarımız açısından olur. Ben Şampiyonlar Ligi'nde olmayı tercih ederdim. Yeteri kadar tecrübem var, Şampiyonlar Ligi'nde asla finale kalamazdık. Ancak Avrupa Ligi'nde 'eğer' diyorum yine, şansımız var.

Ferdi ve Fred'in ikisinin birden olmaması bizim için çok zor oldu. İkisi de yaratıcı oyuncular.

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