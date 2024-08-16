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Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! Fred ve Ferdi...

Fenerbahçe Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Sarı lacivertlilerin İzmir kafilesi belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 16:42 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 16:56
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Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! Fred ve Ferdi...

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.

Brighton'a transferi gündemde olan Ferdi ve sakatlığını atlatan Fred sarı lacivertlilerin kafilesinde yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrig Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.

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