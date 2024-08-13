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Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! İşte o isimler

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekipte bir de ayrılık söz konusu. Yönetim, yıldız ismi yüksek bir bedele satmayı planlıyor. Kurmaylar, o futbolcunun yerine dikkat çeken bir transfer planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! İşte o isimler

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! İşte o isimler

Fenerbahçe Szymanski'yi yüksek rakama elden çıkarmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! İşte o isimler

Sarı-lacivertliler bu futbolcunun yerine Cameron Puertas'ı monte etmek istiyor.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! İşte o isimler

Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımında forma giyen 25 yaşındaki Puertas için harekete geçildi.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! İşte o isimler

Union Saint-Gilloise'ın sahiplerinden Tony Bloom aynı zamanda Brighton'ın da sahibi ve başkanı.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! İşte o isimler

F.Bahçe, Ferdi'ye talip olan Brighton'la yaptığı görüşmelerde, Puertas için de nabız yokladı.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! İşte o isimler

Bloom, transfere yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! İşte o isimler

Cameron Puertas bu sezon toplam 4 maça çıktı.

Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! İşte o isimler

25 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

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