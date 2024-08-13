Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! İşte o isimler
Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekipte bir de ayrılık söz konusu. Yönetim, yıldız ismi yüksek bir bedele satmayı planlıyor. Kurmaylar, o futbolcunun yerine dikkat çeken bir transfer planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
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Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımında forma giyen 25 yaşındaki Puertas için harekete geçildi.
Union Saint-Gilloise'ın sahiplerinden Tony Bloom aynı zamanda Brighton'ın da sahibi ve başkanı.
F.Bahçe, Ferdi'ye talip olan Brighton'la yaptığı görüşmelerde, Puertas için de nabız yokladı.
Bloom, transfere yeşil ışık yaktı.
Cameron Puertas bu sezon toplam 4 maça çıktı.
25 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Puertas'ın, Union SG ile olan kontratı 2025 yılında bitecek.
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