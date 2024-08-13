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FENERBAHÇE HABERİ: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! Transfer tercihini yaptı

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, özellikle EURO 2024'teki performansının ardından Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Birçok önemli kulübün ilgi gösterdiği milli futbolcu da transferle ilgili kararını verdi. İşte Ferdi'nin gitmek istediği takım... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 10:14
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FENERBAHÇE HABERİ: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! Transfer tercihini yaptı

İngiltere'ye transferi bir süredir gündemde olan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için en yüksek teklifi yapan kulüp Brighton oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! Transfer tercihini yaptı

Premier Lig ekibi, milli futbolcu için 35 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! Transfer tercihini yaptı

Fenerbahçe Yönetimi bu cazip teklife rağmen takımın en önemli isimlerinden olan Ferdi'yi kadroda tutmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! Transfer tercihini yaptı

Başarılı futbolcu için ayrıca Manchester United da resmi teklifte bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! Transfer tercihini yaptı

Bu teklifin Brighton'un altında olduğu ancak ilerleyen günlerde yükseleceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! Transfer tercihini yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Lille maçı öncesi Ferdi Kadıoğlu için, "Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur"

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! Transfer tercihini yaptı

"Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu"

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! Transfer tercihini yaptı

"Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk"

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! Transfer tercihini yaptı

"Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır." diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! Transfer tercihini yaptı

GİTMEK İSTEDİĞİ TAKIM BELLİ OLDU!

Öte yandan Ferdi'nin kulüplerin anlaşması halinde Manchester United'a gitmeye daha sıcak baktığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! Transfer tercihini yaptı

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli forma altında 203 resmi maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! Transfer tercihini yaptı

Ferdi bu karşılaşmalarda 18 gol attı ve 22 asist yaptı.

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