FENERBAHÇE HABERİ: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! Transfer tercihini yaptı
Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, özellikle EURO 2024'teki performansının ardından Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Birçok önemli kulübün ilgi gösterdiği milli futbolcu da transferle ilgili kararını verdi. İşte Ferdi'nin gitmek istediği takım... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Başarılı futbolcu için ayrıca Manchester United da resmi teklifte bulundu.
Bu teklifin Brighton'un altında olduğu ancak ilerleyen günlerde yükseleceği öğrenildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Lille maçı öncesi Ferdi Kadıoğlu için, "Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur"
"Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu"
"Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk"
"Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır." diye konuştu.
GİTMEK İSTEDİĞİ TAKIM BELLİ OLDU!
Öte yandan Ferdi'nin kulüplerin anlaşması halinde Manchester United'a gitmeye daha sıcak baktığı belirtildi.
Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli forma altında 203 resmi maça çıktı.
Ferdi bu karşılaşmalarda 18 gol attı ve 22 asist yaptı.
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