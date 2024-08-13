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Fenerbahçe Beko, genç oyuncusu Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesini 2 yıllığına uzattı

Fenerbahçe Beko'da Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 14:01 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 14:05
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Fenerbahçe Beko, genç oyuncusu Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesini 2 yıllığına uzattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve geçen sezon çifte lisans uygulamasıyla Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Koleji Novotel formaları giyen genç sporcumuz Mert Emre Ekşioğlu ile kulübümüz arasında iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Koleji Novotel'de görev yapan 22 yaşındaki şutör oyuncu, Fenerbahçe Beko'ya Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası kulvarlarında katkı sağlamıştı.

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