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Lille'e Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşmelerinin ikinci maçını yapacak Lille için kötü haber geldi. 4 oyuncu kadroda olmayacak! İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 13:16 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 13:21
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Lille'e Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Lille ile Kadıköy'de ikinci maçlarını oynamaya hazırlanıyor.

Lille'e Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber!

İlk maçı son dakika yedikleri gol ile kaybeden sarı lacivertli ekip, deplasmandan üzgün dönmüşlerdi.

Lille'e Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber!

Tur atlamak için 2 veya daha fazla fark ile kazanması gereken Fenerbahçe'de gözler Mourinho'ya çevrilmiş durumda.

Lille'e Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber!

Takımı karşılaşmadan 3 gün önce kampa alan tecrübeli teknik direktörün rövanşta nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

Lille'e Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber!

Fenerbahçe cephesinde tüm bunlar gerçekleşirken, Lille cephesinden maç kadroları ile ilgili sürpriz bir güncelleme yardımcı antrenör Dimitri Farbos tarafından geldi.

Lille'e Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber!

Ismaily'nin kadroya döndüğünü belirten Farbos, şu dört oyuncunun Fenerbahçe maçında forma giymeyeceğini açıkladı; Nabil Bentaleb, Akim Zedadka, Ayyoub Bouaddi ve Samuel Umtiti.

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