Lille'e Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşmelerinin ikinci maçını yapacak Lille için kötü haber geldi. 4 oyuncu kadroda olmayacak! İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 13:16 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 13:21
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Takımı karşılaşmadan 3 gün önce kampa alan tecrübeli teknik direktörün rövanşta nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.
Fenerbahçe cephesinde tüm bunlar gerçekleşirken, Lille cephesinden maç kadroları ile ilgili sürpriz bir güncelleme yardımcı antrenör Dimitri Farbos tarafından geldi.
Ismaily'nin kadroya döndüğünü belirten Farbos, şu dört oyuncunun Fenerbahçe maçında forma giymeyeceğini açıkladı; Nabil Bentaleb, Akim Zedadka, Ayyoub Bouaddi ve Samuel Umtiti.
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