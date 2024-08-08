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Fenerbahçe'den ters köşe! Sezonun transferi olacak

Orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde ters köşeye hazırlanıyor. Sander Berge, Wendel, Sofyan Amrabat ve Cristian Medina gibi isimlerle ilgilendiği belirtilen sarı lacivertlilerin, çok sürpriz bir yıldızın daha peşinde olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 15:31
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Fenerbahçe'den ters köşe! Sezonun transferi olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille'e 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den ters köşe! Sezonun transferi olacak

Sarı lacivertlilerde gözler artık ligin ilk haftasında oynanacak olan Adana Demirspor mücadelesine çevrildi.

Fenerbahçe'den ters köşe! Sezonun transferi olacak

Kanarya, Akdeniz ekibiyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'den ters köşe! Sezonun transferi olacak

Fenerbahçe bu mücadelenin hazırlıklarına devam ederken, transfer operasyonunu da tüm hızıyla sürdürüyor.

Fenerbahçe'den ters köşe! Sezonun transferi olacak

Özellikle orta saha arayışında olan yönetim, listesindeki isimlerle pazarlık halindeydi.

Fenerbahçe'den ters köşe! Sezonun transferi olacak

Sarı lacivertlilerin Sander Berge, Wendel, Sofyan Amrabat ve Cristian Medina gibi futbolcularla ilgilendiği haberleri basına yansımıştı.

Fenerbahçe'den ters köşe! Sezonun transferi olacak

Ancak Kanarya'nın transferde sağ gösterip sol vurmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den ters köşe! Sezonun transferi olacak

Fenerbahçeli idarecilerin, çok sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den ters köşe! Sezonun transferi olacak

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den ters köşe! Sezonun transferi olacak

PSG İLE YAKIN TEMAS!

Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi PSG'de forma giyen 27 yaşındaki orta saha Carlos Soler'i markajına aldı.

Fenerbahçe'den ters köşe! Sezonun transferi olacak

Yeni Asır'ın haberine göre, sarı lacivertlilerin Lille maçından önce İspanyol oyuncunun transferi için PSG ile bir görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.

Fenerbahçe'den ters köşe! Sezonun transferi olacak

Başarılı orta saha PSG formasıyla geçen sezon 28 resmi maçta görev aldı.

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