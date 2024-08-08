Fenerbahçe'den ters köşe! Sezonun transferi olacak
Orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde ters köşeye hazırlanıyor. Sander Berge, Wendel, Sofyan Amrabat ve Cristian Medina gibi isimlerle ilgilendiği belirtilen sarı lacivertlilerin, çok sürpriz bir yıldızın daha peşinde olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe bu mücadelenin hazırlıklarına devam ederken, transfer operasyonunu da tüm hızıyla sürdürüyor.
Özellikle orta saha arayışında olan yönetim, listesindeki isimlerle pazarlık halindeydi.
Sarı lacivertlilerin Sander Berge, Wendel, Sofyan Amrabat ve Cristian Medina gibi futbolcularla ilgilendiği haberleri basına yansımıştı.
Ancak Kanarya'nın transferde sağ gösterip sol vurmaya hazırlandığı öğrenildi.
Fenerbahçeli idarecilerin, çok sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı.
İşte ayrıntılar...
PSG İLE YAKIN TEMAS!
Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi PSG'de forma giyen 27 yaşındaki orta saha Carlos Soler'i markajına aldı.
Yeni Asır'ın haberine göre, sarı lacivertlilerin Lille maçından önce İspanyol oyuncunun transferi için PSG ile bir görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.
Başarılı orta saha PSG formasıyla geçen sezon 28 resmi maçta görev aldı.
Yıldız futbolcu bu maçlarda 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan Carlos Soler'in kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.
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