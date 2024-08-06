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Lille 2-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. İşte mücadeleden detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 23:20 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 23:35
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Lille 2-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille, sahasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleden Lille 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golleri 12'nci dakikada Tiago Santos ve 90+1'inci dakikada Edon Zhegrova'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısını ise 80'inci dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması 13 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

12'nci dakikada Lille öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Santos'un dar açıdan vuruşunda top Oosterwolde'ye çarparak ağlara gitti: 1-0.

31'inci dakikada orta alanda topu kazanan İsmail Yüksek pasını Dzeko'ya aktardı. Dzeko'nun topla ilerledikten sonra sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta Chevalier topu kurtardı.

36'ncı dakikada Lille'in sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına Cabella geçti. Cabella'nın arka direğe yaptığı ortaya Ribeiro kafayla vurdu, kaleci Livakovic gole izin vermedi.

40'ıncı dakikada Fenerbahçe ceza sahası sağ yan çizgiye çok yakın bir noktadan duran top şansı yakaladı. Topun başına geçen Szymanski'nin sert şutunda top kaleci Chevalier'de kaldı.

44'üncü dakikada Gomes'in sağ köşeden kullandığı korner kafalardan sekerek David'in önünde kaldı. Arka direkteki David'in vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Lille'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Çağlar Söyüncü'nün uzun pasına hareketlenen Saint-Maximin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruş deneyen Saint-Maximin'in vuruşunda top kaleci Chevalier'den döndü. Dönen topla tekrar buluşan Saint-Maximin sağ ayağıyla şutunda top yandan dışarı çıktı.

64'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Lille atağında Santos, ceza sahası içerisine girdikten sonra son çizgiye inip penaltı noktasına ortasını yaptı, Haraldsson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'te kaldı.

80'inci dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin bakışları altında filelerle buluştu: 1-1.

90+1'inci dakikada Lille yeniden öne geçti. Bayo'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Zhegrova, topla birlikte ceza sahası önüne kadar kat etti. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta Çağlar Söyüncü'ye çarpan top filelere gitti: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Lille, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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