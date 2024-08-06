Haberler Fenerbahçe

Dişimize göre

Fenerbahçe, Lille’i geçerse Şampiyonlar Ligi Play-Off’unda Slavia Prag-Union SG galibiyle eşleşecek. İki takım da Fransızlardan daha kolay rakip.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dişimize göre

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille'i saf dışı bırakırsa, Play-Off'ta Slavia Prag-Union SG galibiyle eşleşecek. İki takım da sarı-lacivertliler için Fransızlardan daha kolay rakip. Temsilcimiz, geçen sezon Konferans Ligi'nde Union'u saf dışı bırakmıştı. İki takım da kadro değeri olarak 87 milyon euro civarında ve neredeyse Fenerbahçe'nin 3'te 1'i değere sahipler

İKİSİ DE İKİNCİ BİTİRDİ

SLAVIA, Çekya Ligi'ni geçen sezon 2. sırada tamamladı. Bu sezon 3 lig maçında ise 7 puan topladı. Trpisovsky'nin takımında en dikkat çeken isimler; geçen sezon 21 gol atan Cythil ile 22 kez ağları sarsan Jurecka. Union da geçen sezon ligi 2. bitirdi. Blessin'le yollar ayrıldı ve Pocognoli takımın başına getirildi. İki maçta bu sezon 4 puan aldı. Puertas takımın en önemli ismi...

Fenerbahçe avantaj peşinde
G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti!
DİĞER
TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE || TRT SPOR canlı yayın ile Filenin Sultanları çeyrek final maçı Türkiye Çin canlı izle
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Beyaz Saray'da savaş zirvesi! İran'daki ABD üssüne saldırı: Yaralılar var
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay çalımı!
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu! Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu! 00:00
Fenerbahçe 'Takım bul' dedi! Beşiktaş... Fenerbahçe 'Takım bul' dedi! Beşiktaş... 22:53
Mourinho: Ş. Ligi ve Avrupa Ligi... Mourinho: Ş. Ligi ve Avrupa Ligi... 22:31
F.Bahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi F.Bahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi 22:31
G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti! G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti! 22:31
F.Bahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu F.Bahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu 22:31
Daha Eski
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! 22:31
F.Bahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti F.Bahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti 22:31
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu! 22:31
Mourinho'dan flaş En-Nesyri ve Saint-Maximin kararı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri ve Saint-Maximin kararı! 22:31
Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! 22:31
Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler! Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler! 22:31