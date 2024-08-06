Dişimize göre

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille'i saf dışı bırakırsa, Play-Off'ta Slavia Prag-Union SG galibiyle eşleşecek. İki takım da sarı-lacivertliler için Fransızlardan daha kolay rakip. Temsilcimiz, geçen sezon Konferans Ligi'nde Union'u saf dışı bırakmıştı. İki takım da kadro değeri olarak 87 milyon euro civarında ve neredeyse Fenerbahçe'nin 3'te 1'i değere sahipler

İKİSİ DE İKİNCİ BİTİRDİ

SLAVIA, Çekya Ligi'ni geçen sezon 2. sırada tamamladı. Bu sezon 3 lig maçında ise 7 puan topladı. Trpisovsky'nin takımında en dikkat çeken isimler; geçen sezon 21 gol atan Cythil ile 22 kez ağları sarsan Jurecka. Union da geçen sezon ligi 2. bitirdi. Blessin'le yollar ayrıldı ve Pocognoli takımın başına getirildi. İki maçta bu sezon 4 puan aldı. Puertas takımın en önemli ismi...