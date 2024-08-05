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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde o ismin yönetime rest çektiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 15:10
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti

Fenerbahçe'de gidecek futbolcuların çokluğu can sıkarken, oyuncuların gelen teklifleri beğenmemesi de ayrı bir problem oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti

Süper Lig'den dört takımın kadrosuna katmak istediği Miguel Crespo, gelen bu tekliflerin hepsini reddetti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti

Fransız yıldız yönetime, "Avrupa'da oynamak istiyorum" dediği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti

Avrupa'dan da Portekizli oyuncuya henüz bir teklif gelmedi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti

Crespo, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Lille maçının kadrosuna alınmadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti

FENERBAHÇE'DEKİ SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'nin 2021 yazında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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