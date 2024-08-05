TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti
Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde o ismin yönetime rest çektiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Avrupa'dan da Portekizli oyuncuya henüz bir teklif gelmedi.
Crespo, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Lille maçının kadrosuna alınmadı.
FENERBAHÇE'DEKİ SÖZLEŞMESİ
Fenerbahçe'nin 2021 yazında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Fenerbahçe forması altında 80 maça çıkan Crespo, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.
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