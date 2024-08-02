TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! O yıldızı Fenerbahçe'ye alacak
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezonun hazırlıkları devam ediyor. Kanarya'da transferde titiz bir dönem geçirilirken flaş bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho, o futbolcuyu takımına kazandırmak için bizzat devreye girdi. İşte haberin detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu için Fiorentina'ya 10 milyon euro bonservis bedeli önerdiğini duyurdu.
JOSE MOURINHO ARADI
Çizme medyası, Mor Menekşelerin ise; 15 milyon eurodan kapıyı açtığını yazdı.
Haberin içeriğinde; Fenerbahçe'nin fiyat artışına gidebileceği ve Jose Mourinho'nun da Amrabat'la bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.
İngilizler ise Sofyan Amrabat'ın halem Manchester United'a gelmek istediğini ileri sürdü...
Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Sofyan Amrabat'ın Jose Mourinho'dan dolayı Fenerbahçe'yi tercih edebileceği de İtalyanlar tarafından duyuruldu.
DİĞER