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TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! O yıldızı Fenerbahçe'ye alacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezonun hazırlıkları devam ediyor. Kanarya'da transferde titiz bir dönem geçirilirken flaş bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho, o futbolcuyu takımına kazandırmak için bizzat devreye girdi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 10:09
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TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! O yıldızı Fenerbahçe'ye alacak

Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fred'in sakatlanmasının ardından girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! O yıldızı Fenerbahçe'ye alacak

Listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde ilk sıraya ise Sofyan Amrabat yerleşti.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! O yıldızı Fenerbahçe'ye alacak

Dün İtalyan basınından da bu konuyla ilgili flaş bir iddia geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! O yıldızı Fenerbahçe'ye alacak

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu için Fiorentina'ya 10 milyon euro bonservis bedeli önerdiğini duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! O yıldızı Fenerbahçe'ye alacak

JOSE MOURINHO ARADI

Çizme medyası, Mor Menekşelerin ise; 15 milyon eurodan kapıyı açtığını yazdı.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! O yıldızı Fenerbahçe'ye alacak

Haberin içeriğinde; Fenerbahçe'nin fiyat artışına gidebileceği ve Jose Mourinho'nun da Amrabat'la bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! O yıldızı Fenerbahçe'ye alacak

İngilizler ise Sofyan Amrabat'ın halem Manchester United'a gelmek istediğini ileri sürdü...

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! O yıldızı Fenerbahçe'ye alacak

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Sofyan Amrabat'ın Jose Mourinho'dan dolayı Fenerbahçe'yi tercih edebileceği de İtalyanlar tarafından duyuruldu.

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