DİĞER
Emre paylaşılamıyor
Jose Mourinho'nun üstünü çizdiği isimlerden biri olan Emre Mor'a Süper Lig'den birçok talip çıktı. Eyüpspor'un yanı sıra; Konyaspor ve Rizespor'un da 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Kasımpaşa'nın da Emre Mor için nabız yokladığı ancak yıllık ücretinin fazla olmasından dolayı transferin şimdilik askıya alındığı öğrenildi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.