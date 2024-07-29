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Brighton’un Ferdi aşkı

EURO 2024'te gösterdiği performansla tüm Avrupa'nın dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu için en ciddi teklif Brighton'dan geldi. M anchester United, Arsenal, N.United, West Ham, A.Madrid, Napoli ve Juventus gibi takımların da radarında bulunan Ferdi için Brighton, daha önce 27 milyon euroluk teklifte bulunmuştu ve kabul görmemişti. İngilizler, bu kez ise teklifi 33 milyon euroya çıkardı. Ancak yine kabul edilmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Brighton’un Ferdi aşkı
EURO 2024'te gösterdiği performansla tüm Avrupa'nın dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu için en ciddi teklif Brighton'dan geldi. M anchester United, Arsenal, N.United, West Ham, A.Madrid, Napoli ve Juventus gibi takımların da radarında bulunan Ferdi için Brighton, daha önce 27 milyon euroluk teklifte bulunmuştu ve kabul görmemişti. İngilizler, bu kez ise teklifi 33 milyon euroya çıkardı. Ancak yine kabul edilmedi.
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