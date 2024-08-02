Amrabat cıkarması

Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fred'in sakatlanmasının ardından girişimlerini hızlandırdı. Listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde ilk sıraya ise Sofyan Amrabat yerleşti. Dün İtalyan basınından da bu konuyla ilgili flaş bir iddia geldi. Ülkenin önde gelen basın organlarından olan Corriere dello Sport, Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu için Fiorentina'ya 10 milyon euro bonservis bedeli önerdiğini duyurdu.

JOSE MOURİNHO ARADI

Çızme medyası, Mor Menekşelerin ise; 15 milyon eurodan kapıyı açtığını yazdı. Haberin içeriğinde; Fenerbahçe'nin fiyat artışına gidebileceği ve Jose Mourinho'nun da Amrabat'la bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı. İngilizler ise Sofyan Amrabat'ın halem Manchester United'a gelmek istediğini ileri sürdü... Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Sofyan Amrabat'ın Jose Mourinho'dan dolayı Fenerbahçe'yi tercih edebileceği de İtalyanlar tarafından duyuruldu.