ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması
Son dakika spor haberi: Avrupa'daki temsilcilerimiz Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor 2. ön eleme turlarını geçti. 3 temsilcimiz de sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu mücadelelerin ardından ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması....
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 23:41 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 23:44
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Trabzonspor ise rövanşta Slovakya ekibi Ruzomberok ile kozlarını paylaştı.
Fırtına 2-0'ın rövanşında rakibini yeni transfer Draguş'un golüyle 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldi.
Başakşehir Konferans Ligi'nde 6-1 kazandığı maçında rövanşında La Fiorita ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz rakibini 4-0 mağlup ederek üst tura yükselme başarısı gösterdi.
3 temsilcimizin de maçlarını hem içeride hem de deplasmanda kazanmasıyla birlikte UEFA sıralamasında Türkiye'nin puanı yükseldi.
Üç temsilcimizin haftayı galibiyetle kapatmasının ardından Türkiye'nin puanı merak ediliyor. İşte güncel ülke puanı sıralaması...
1- İNGİLTERE: 85.762
2- İTALYA: 75.356
3- İSPANYA: 70.561
4- ALMANYA: 67.910
5- FRANSA: 55.165
6- HOLLANDA: 51.900
7- PORTEKİZ: 49.216
8- BELÇİKA: 43.100
9- TÜRKİYE: 34.800
10- ÇEKYA: 34.750
11- NORVEÇ: 29.500
12- İSRAİL: 29.000
13- AVUSTURYA: 28.200
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