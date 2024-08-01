Haberler Fenerbahçe

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

Son dakika spor haberi: Avrupa'daki temsilcilerimiz Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor 2. ön eleme turlarını geçti. 3 temsilcimiz de sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu mücadelelerin ardından ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması....

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 23:41 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 23:44
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe rakibini Lugano'yu 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

Sarı lacivertlilere turu getiren golleri Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski kaydetti.

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

Fenerbahçe 3. ön eleme turunda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

Trabzonspor ise rövanşta Slovakya ekibi Ruzomberok ile kozlarını paylaştı.

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

Fırtına 2-0'ın rövanşında rakibini yeni transfer Draguş'un golüyle 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldi.

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

Başakşehir Konferans Ligi'nde 6-1 kazandığı maçında rövanşında La Fiorita ile karşı karşıya geldi.

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

Temsilcimiz rakibini 4-0 mağlup ederek üst tura yükselme başarısı gösterdi.

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

3 temsilcimizin de maçlarını hem içeride hem de deplasmanda kazanmasıyla birlikte UEFA sıralamasında Türkiye'nin puanı yükseldi.

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

Üç temsilcimizin haftayı galibiyetle kapatmasının ardından Türkiye'nin puanı merak ediliyor. İşte güncel ülke puanı sıralaması...

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

1- İNGİLTERE: 85.762

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

2- İTALYA: 75.356

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

3- İSPANYA: 70.561

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

4- ALMANYA: 67.910

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

5- FRANSA: 55.165

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

6- HOLLANDA: 51.900

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

7- PORTEKİZ: 49.216

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

8- BELÇİKA: 43.100

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

9- TÜRKİYE: 34.800

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

10- ÇEKYA: 34.750

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

11- NORVEÇ: 29.500

ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması

12- İSRAİL: 29.000

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Avcı: Mutlu ve gururluyum! Abdullah Avcı: Mutlu ve gururluyum! 23:02
Fırtına evinde 3. tura yükseldi! Fırtına evinde 3. tura yükseldi! 22:22
La Fiorita - Başakşehir | CANLI La Fiorita - Başakşehir | CANLI 21:17
Başakşehir'in 11'i belli oldu! Başakşehir'in 11'i belli oldu! 20:25
Avcı'dan yıldız isme övgü! Avcı'dan yıldız isme övgü! 20:14
Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, bugün maç var mı? Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, bugün maç var mı? 20:07
Daha Eski
Trabzonspor - Ruzomberak | CANLI İZLE Trabzonspor - Ruzomberak | CANLI İZLE 19:36
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 19:04
F.Bahçe'nin genç yıldızı Konyaspor'da! F.Bahçe'nin genç yıldızı Konyaspor'da! 17:59
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı 17:17
Manisa FK'da Ramirez ve Osuji imzayı attı Manisa FK'da Ramirez ve Osuji imzayı attı 16:15
Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek! Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek! 16:12