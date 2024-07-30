Fenerbahçe'den Yiğit Fidan hamlesi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerden son olarak geleceğe yönelik bir hamle geldi.

Fenerbahçe, Bursaspor'dan ayrılan 2005 doğumlu U19 Milli Takım stoperi Yiğit Fidan'ın temsilcisiyle kulüpte bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, genç oyuncu için resmi teklifte bulundu.

19 yaşındaki Yiğit Fidan, stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebiliyor. Bursaspor'un altyapısından yetişen Yiğit Fidan, yeşil-beyazlı ekipte çıktığı 31 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.