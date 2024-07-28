TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'luk orta saha! Mourinho çok istiyor
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Orta saha arayışlarını sürdüren Kanarya'nın gündemine flaş bir yıldız geldi. Sarı lacivertliler, 20 milyon Euro'luk o ismin peşine düştü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Menajeri ile ilk teması kuran Kanarya'nın önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunacağı iddia edildi.
Alman kulübüne 2021 yılında Toulouse'tan 9 milyon Euro'ya transfer olan Fransız orta saha kısa süre içinde değerini katladı.
Transfermarkt değeri 20 milyon Euro olan Kone, güçlü fiziği ve top tekniğiyle dikkatleri çekiyor.
6, 8 ve 10 numarada görev yapan genç yıldızı Jose Mourinho'nun da çok istediği öğrenildi...
Kariyerinde 164 maçta forma giyen Manu Kone, 13 gol atarken 5 de asist yaptı.
Geçtiğimiz sezon Alman kulübüyle 25 karşılaşmada boy gösteren Fransız orta saha 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Manu Kone'nin Mönchengladbach ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
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