Lugano - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Lugano ile karşı karşıya geşiyor. Temsilcimiz İsviçre'de kazananrak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Jose Mourinho yönetiminde ilk resmi sınavına çıkacak temsilcimiz İsviçre'de galip gelerek rövanş öncesi avantaj elde etmek için sahaya çıkıyor.

LUGANO - FENERBAHÇE 11'LER

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko

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RÖVANŞ MAÇI 30 TEMMUZ'DA!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin 23 Temmuz Salı günü oynayacağı Lugano maçının rövanşı 30 Temmuz Salı günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

AVRUPA KUPALARINDA 271. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 270 kez boy gösterdi. Bu süreçte 107 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya, rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 35. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 34 kez eleme maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet alan Kanarya, 11 beraberlik ve 10 da mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 48 gol atan Fenerbahçe, ağlarında 39 gole engel olamadı. Organizasyonda son olarak 2008-2009 sezonunda Partizan'ı eleyerek gruplara kalmayı başaran Kanarya, sonrasında eleme turlarında aldığı sonuçlar nedeniyle gruplara kalamadı.

İSVİÇRE TAKIMLARI İLE 7. KEZ

Lugano ile tarihinde ilk kez karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugüne kadar İsviçre ekipleriyle 6 müsabakaya çıktı. 2009-2010 sezonu Avrupa Ligi play-off turunda FC Sion ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 ve 2-2'lik skorlarla eleyerek gruplara adını yazdırdı. Bir sonraki sezon bu kez Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Young Boys ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibine sahasında 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler 2016-2017 sezonunda ise Grasshoppers'la oynadığı Avrupa Ligi play-off turunda her iki maçı da (3-0, 0-2) kazanarak gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lugano - Fenerbahçe maçı 23 Temmuz Salı saat 21:30'da başladı. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor..