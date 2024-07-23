Haberler Fenerbahçe Lugano - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı canlı

Lugano - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı canlı

CANLI - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, İsviçre takımı Lugano ile deplasmanda karşı karşıya geşiyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ilk resmi maçında galibiyet almak ve Kadıköy'deki rövanş maçında tur atlamak istiyor. Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi halinde 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak. Kritik müsabakada Portekizli hakem Tiago Bruno Lopes Martins düdük çalıyor. Temsilcimizin mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 21:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lugano - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Lugano ile karşı karşıya geşiyor. Temsilcimiz İsviçre'de kazananrak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Jose Mourinho yönetiminde ilk resmi sınavına çıkacak temsilcimiz İsviçre'de galip gelerek rövanş öncesi avantaj elde etmek için sahaya çıkıyor.

LUGANO - FENERBAHÇE 11'LER

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

👉LUGANO - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN👈

RÖVANŞ MAÇI 30 TEMMUZ'DA!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin 23 Temmuz Salı günü oynayacağı Lugano maçının rövanşı 30 Temmuz Salı günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

AVRUPA KUPALARINDA 271. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 270 kez boy gösterdi. Bu süreçte 107 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya, rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 35. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 34 kez eleme maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet alan Kanarya, 11 beraberlik ve 10 da mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 48 gol atan Fenerbahçe, ağlarında 39 gole engel olamadı. Organizasyonda son olarak 2008-2009 sezonunda Partizan'ı eleyerek gruplara kalmayı başaran Kanarya, sonrasında eleme turlarında aldığı sonuçlar nedeniyle gruplara kalamadı.

İSVİÇRE TAKIMLARI İLE 7. KEZ

Lugano ile tarihinde ilk kez karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugüne kadar İsviçre ekipleriyle 6 müsabakaya çıktı. 2009-2010 sezonu Avrupa Ligi play-off turunda FC Sion ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 ve 2-2'lik skorlarla eleyerek gruplara adını yazdırdı. Bir sonraki sezon bu kez Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Young Boys ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibine sahasında 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler 2016-2017 sezonunda ise Grasshoppers'la oynadığı Avrupa Ligi play-off turunda her iki maçı da (3-0, 0-2) kazanarak gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lugano - Fenerbahçe maçı 23 Temmuz Salı saat 21:30'da başladı. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor..

Fırtına Pedro Malheiro transferi resmen açıkladı!
Türk Telekom
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler için şok iddia! İspanyol basını bu sözlerle duyurdu: "Real Madrid'den ayrılmak istiyor"
Irak'tan "PKK"ya karşı adım: Resmi yazışmalarda "yasaklı örgüt" ifadesi kullanılacak
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lugano - F.Bahçe | CANLI Lugano - F.Bahçe | CANLI 20:39
Panathinaikos Ergin Ataman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! Panathinaikos Ergin Ataman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! 20:10
Fırtına Pedro Malheiro transferi resmen açıkladı! Fırtına Pedro Malheiro transferi resmen açıkladı! 19:07
Göztepe savunmasını Novatus Dismas Miroshi ile güçlendirdi! Göztepe savunmasını Novatus Dismas Miroshi ile güçlendirdi! 18:51
G.Saray'dan Trippier bombası G.Saray'dan Trippier bombası 18:48
F.Bahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu! 18:20
Daha Eski
Draguş'un forma numarası belli oldu Draguş'un forma numarası belli oldu 16:30
Lugano - F.Bahçe maçı saat kaçta? Lugano - F.Bahçe maçı saat kaçta? 16:23
Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi 15:58
Süper Kupa'da tribün dağılımı belli oldu Süper Kupa'da tribün dağılımı belli oldu 15:12
Can Keleş: Teklif geldiğinde... Can Keleş: Teklif geldiğinde... 15:10
Lugano - F.Bahçe maçı saat kaçta? Lugano - F.Bahçe maçı saat kaçta? 15:05