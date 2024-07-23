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FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Lugano - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Yeni sezon hazırlık kampını tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile kozlarını paylaşacak. Tiago Bruno Lopes Martins kritik maçta düdük çalacak ve müsabaka Stockhorn Stadyumu'nda oynanacak. Allan Saint Maximin, sakatlığı sebebiyle maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 11:59
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FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Lugano - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Lugano - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgil tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lugano - Fenerbahçe maçı 23 Temmuz Salı saat 21:30'da oynanacak. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

LUGANO - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Lugano: Saipi, Brault, El Wafi, Mai, Valenzuela, Doumbia, Mahmoud, Cimignani, Bislimi, Bottani, Aliseda.

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko

AVRUPA KUPALARINDA 271. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 270 kez boy gösterdi. Bu süreçte 107 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya, rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 35. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 34 kez eleme maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet alan Kanarya, 11 beraberlik ve 10 da mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 48 gol atan Fenerbahçe, ağlarında 39 gole engel olamadı. Organizasyonda son olarak 2008-2009 sezonunda Partizan'ı eleyerek gruplara kalmayı başaran Kanarya, sonrasında eleme turlarında aldığı sonuçlar nedeniyle gruplara kalamadı.

İSVİÇRE TAKIMLARI İLE 7. KEZ

Lugano ile tarihinde ilk kez karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugüne kadar İsviçre ekipleriyle 6 müsabakaya çıktı. 2009-2010 sezonu Avrupa Ligi play-off turunda FC Sion ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 ve 2-2'lik skorlarla eleyerek gruplara adını yazdırdı. Bir sonraki sezon bu kez Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Young Boys ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibine sahasında 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler 2016-2017 sezonunda ise Grasshoppers'la oynadığı Avrupa Ligi play-off turunda her iki maçı da (3-0, 0-2) kazanarak gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

TIAGO MARTINS DÜDÜK ÇALACAK

Lugano ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins düdük çalacak. Martins'in yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.

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