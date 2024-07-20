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TRANSFER HABERLERİ: Niclas Füllkrug'da Fenerbahçe'ye dev rakip!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek yıl için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir taraftan transferde görüşmelerine de devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin forvet bölgesi için adaylar arasında yer alan Niclas Füllkrug'la ilgili flaş gelişmeyi İspanyol basını aktardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 19:24
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MEHMET GÖKSEL TAŞOVA
TRANSFER HABERLERİ: Niclas Füllkrug'da Fenerbahçe'ye dev rakip!

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Niclas Füllkrug'da Fenerbahçe'ye dev rakip!

Teknik direktör Mourinho önderliğinde transferde adından söz ettiren F.Bahçe'nin, hücum bölgesi için çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Niclas Füllkrug'da Fenerbahçe'ye dev rakip!

Kanarya'nın liste başında Sevilla'dan En-Nesyri yer alırken, adaylar arasında Niclas Füllkrug da bulunuyordu.

TRANSFER HABERLERİ: Niclas Füllkrug'da Fenerbahçe'ye dev rakip!

İspanyol basını, Alman yıldız için La Liga devinin devreye girdiğini yazdı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ: Niclas Füllkrug'da Fenerbahçe'ye dev rakip!

ATLETICO'DAN FÜLLKRUG HAMLESİ!

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Morata'yı Milan'a gönderen Atletico Madrid, Niclas Füllkrug için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ: Niclas Füllkrug'da Fenerbahçe'ye dev rakip!

Dortmund'un da Guirassy'i transfer etmesinden sonra Füllkrug'un mutlu olmadığı ve ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Niclas Füllkrug'da Fenerbahçe'ye dev rakip!

31 yaşındaki santrfor geçtiğimiz sezon Dortmund'da 46 maça çıkarken 16 gol - 10 asist yaptı ve 3 bin 605 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERLERİ: Niclas Füllkrug'da Fenerbahçe'ye dev rakip!

NICLAS FÜLLKRUG KİMDİR?

Niclas Füllkrug, 9 Şubat 1993'te Almanya'nın Hannover kentinde dünyaya geldi. Futbola TuS Ricklingen altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Niclas Füllkrug'da Fenerbahçe'ye dev rakip!

2006 yazında Werder Bremen altyapısında geçen Füllkrug, tüm yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2014 yazında 300 bin Euro'ya Nürnberg'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ: Niclas Füllkrug'da Fenerbahçe'ye dev rakip!

2 yıl sonra Hannover'e 2.2 milyon Euro'ya giden yıldız isim, 2019 yazında ise 6.5 milyon Euro'ya Bremen'e geri döndü.

TRANSFER HABERLERİ: Niclas Füllkrug'da Fenerbahçe'ye dev rakip!

4 yıl burada top koşturan Alman santrfor, 2023 yazında 17 milyon Euro'ya Dortmund'a imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Niclas Füllkrug'da Fenerbahçe'ye dev rakip!

Alman ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...

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