TRANSFER HABERLERİ: Niclas Füllkrug'da Fenerbahçe'ye dev rakip!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek yıl için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir taraftan transferde görüşmelerine de devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin forvet bölgesi için adaylar arasında yer alan Niclas Füllkrug'la ilgili flaş gelişmeyi İspanyol basını aktardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
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İspanyol basını, Alman yıldız için La Liga devinin devreye girdiğini yazdı. İşte detaylar...
ATLETICO'DAN FÜLLKRUG HAMLESİ!
İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Morata'yı Milan'a gönderen Atletico Madrid, Niclas Füllkrug için harekete geçti.
Dortmund'un da Guirassy'i transfer etmesinden sonra Füllkrug'un mutlu olmadığı ve ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.
31 yaşındaki santrfor geçtiğimiz sezon Dortmund'da 46 maça çıkarken 16 gol - 10 asist yaptı ve 3 bin 605 dakika sahada kaldı.
NICLAS FÜLLKRUG KİMDİR?
Niclas Füllkrug, 9 Şubat 1993'te Almanya'nın Hannover kentinde dünyaya geldi. Futbola TuS Ricklingen altyapısında başladı.
2006 yazında Werder Bremen altyapısında geçen Füllkrug, tüm yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2014 yazında 300 bin Euro'ya Nürnberg'in yolunu tuttu.
2 yıl sonra Hannover'e 2.2 milyon Euro'ya giden yıldız isim, 2019 yazında ise 6.5 milyon Euro'ya Bremen'e geri döndü.
4 yıl burada top koşturan Alman santrfor, 2023 yazında 17 milyon Euro'ya Dortmund'a imza attı.
Alman ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...
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