TRANSFER HABERLERİ: Niclas Füllkrug'da Fenerbahçe'ye dev rakip!

İspanyol basını, Alman yıldız için La Liga devinin devreye girdiğini yazdı. İşte detaylar...

ATLETICO'DAN FÜLLKRUG HAMLESİ! İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Morata'yı Milan'a gönderen Atletico Madrid, Niclas Füllkrug için harekete geçti.