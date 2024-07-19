Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yapacağı orta saha ve forvet takviyesinin yanı sıra birçok isimle de yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde 7 futbolcu takıma veda ediyor. İşte o isimler... (FB spor haberi)
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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile oynayacağı maç öncesi Hull City'yi farklı geçen sarı-lacivertliler, İngiliz ekibiyle oynanan mücadele öncesi ı Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan'ın yanı sıra mukaveleleri uzatılan Mert Hakan Yandaş ve Ertuğrul Çetin için imza töreni düzenledi.
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine futbolcuların yanı sıra Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da katıldı.
Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Branco, "Taraftarlarımız tutkulu ama benim daha rasyonel olmam gerekiyor. Henüz 18 Temmuz'dayız ve şu anda transferlerin yüzde 85'ini tamamladığımızı düşünüyorum.
Taraftarları da iyi anlıyorum. Şu anda transferleri tamamlamak isterdim. Henüz yeni bitmiş bir şampiyona var, sezon erken başlayacak. 15 Eylül'e kadar açık bir pencere mevcut.
Şu andaki durumdan memnun olduğumu söyleyebilirim. Geçen sene kadrodaki oyuncuların birçoğunu takımda tutmayı başardık. 2-3 oyuncunun kontratı bitti. Belki takım içinde değişiklikler olabilir."
"BAZI OYUNCULAR TAKIMDAN AYRILACAK"
Başta Ferdi Kadıoğlu olmak üzere kadrodaki isimlere yapılan tekliflerle ilgili Branco, "Transfer pazarında Fenerbahçeli futbolculara ilgi var. Bu da iyi bir çalışma yaptığımızı ortaya koyuyor.
Yönetimimizden ve başkanımızdan aldığımız talimat, en iyi oyuncularımızı takımda tutmak. Ferdi de bu takımın en iyi oyuncularından biri. Onu kaybetmek istemeyiz. Ama hiç şüphe yok ki bazı oyuncular takımdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.
Sportif direktör Mario Branco'nun da takımdan ayrılacak isimlerin olacağını doğrulaması sonrası Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak 7 futbolcu netleşti. İşte o isimler...
SAMET AKAYDİN
Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döndü.
Ancak Çağlar Söyüncü'nün bonservisinin alınması sonrası milli futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki forma şansı bulması zorlaştı.
Süper Lig'den talipleri olan Samet'in önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor.
Samet Akaydin'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
UMUT NAYİR
Cenk Tosun'un transferiyle forma şansı azalan Umut Nayir, Süper Lig'den birçok kulübün radarında.
Süre alabileceği bir takımda oynamaya sıcak bakan futbolcuya, Konyaspor'un yoğun ilgi duyduğu öğrenildi.
Rizespor ve Antalyaspor ile de anılan Nayir, Fenerbahçe'de gol atamadı.
Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık gittiği Pendik'te ise 18 maçta 5 gol, 1 asist kaydetti.
EMRE MOR
Kampta başarılı bir performans sergilese de takım oyununa uymadığı için gelecek planlamasında düşünülmeyen Emre Mor'un Fenerbahçe ile yolları ayrılacak.
Sarı-lacivertliler, futbolcunun menajeriyle bir toplantı gerçekleştirdi.
2025'e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki yıldızın kadroda düşünülmediği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon 21 maça çıkan Emre Mor, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
MIGUEL CRESPO
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon devre arasında Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo ile vedalaşmaya hazırlanıyor.
Yönetim, Portekizli orta saha oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirecek.
Portekizli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibiyle çıktığı 15 maçta skor katkısı üretemedi.
Crespo, geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 maçta ise 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
LUAN PERES
Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Luan Peres, geçtiğimiz sezon başında ameliyat olmuş ve sezonun tamamını kaçırmıştı.
Brezilyalı savunma oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler arasında yer alıyor.
Geride bıraktığımız sezon sadece 3 maçta süre alan Luan Peres, skor katkısı üretemedi.
30 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
MIHA ZAJC
Geçtiğimiz sezon başında 3 yıllık yeni sözleşme imzalanan Miha Zajc, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.
Sloven orta saha oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı.
Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa'dan talipleri olduğu iddia edilen Zajc için gelecek teklifler değerlendirmeye alacak.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Zajc, 2 gol attı.
30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
RADE KRUNIC
Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde ısrarla istenen Rade Krunic, geçtiğimiz ara transfer döneminde zorunlu satın alma opsiyonuyla Milan'dan kiralandı.
Sezonun sona ermesiyle birlikte bonservisi alınan Boşnak futbolcu, sergilediği oyunla bekleneni karşılayamadı.
Sarı-lacivertli taraftarların da zaman zaman tepki gösterdiği Krunic, satış listesine konulan oyuncular arasında yer alıyor.
30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkarken, 1 asist kaydetti.
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