Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Yönetimimizden ve başkanımızdan aldığımız talimat, en iyi oyuncularımızı takımda tutmak. Ferdi de bu takımın en iyi oyuncularından biri. Onu kaybetmek istemeyiz. Ama hiç şüphe yok ki bazı oyuncular takımdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.