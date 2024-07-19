Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yapacağı orta saha ve forvet takviyesinin yanı sıra birçok isimle de yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde 7 futbolcu takıma veda ediyor. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 09:40
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya geldi.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan maçtan 5-1 galip ayrıldı.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (2), Fred, Sebastian Szymanski ve Mert Hakan Yandaş kaydetti.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile oynayacağı maç öncesi Hull City'yi farklı geçen sarı-lacivertliler, İngiliz ekibiyle oynanan mücadele öncesi ı Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan'ın yanı sıra mukaveleleri uzatılan Mert Hakan Yandaş ve Ertuğrul Çetin için imza töreni düzenledi.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine futbolcuların yanı sıra Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da katıldı.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Branco, "Taraftarlarımız tutkulu ama benim daha rasyonel olmam gerekiyor. Henüz 18 Temmuz'dayız ve şu anda transferlerin yüzde 85'ini tamamladığımızı düşünüyorum.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Taraftarları da iyi anlıyorum. Şu anda transferleri tamamlamak isterdim. Henüz yeni bitmiş bir şampiyona var, sezon erken başlayacak. 15 Eylül'e kadar açık bir pencere mevcut.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Şu andaki durumdan memnun olduğumu söyleyebilirim. Geçen sene kadrodaki oyuncuların birçoğunu takımda tutmayı başardık. 2-3 oyuncunun kontratı bitti. Belki takım içinde değişiklikler olabilir."

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

"BAZI OYUNCULAR TAKIMDAN AYRILACAK"

Başta Ferdi Kadıoğlu olmak üzere kadrodaki isimlere yapılan tekliflerle ilgili Branco, "Transfer pazarında Fenerbahçeli futbolculara ilgi var. Bu da iyi bir çalışma yaptığımızı ortaya koyuyor.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Yönetimimizden ve başkanımızdan aldığımız talimat, en iyi oyuncularımızı takımda tutmak. Ferdi de bu takımın en iyi oyuncularından biri. Onu kaybetmek istemeyiz. Ama hiç şüphe yok ki bazı oyuncular takımdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Sportif direktör Mario Branco'nun da takımdan ayrılacak isimlerin olacağını doğrulaması sonrası Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak 7 futbolcu netleşti. İşte o isimler...

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

SAMET AKAYDİN

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döndü.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Ancak Çağlar Söyüncü'nün bonservisinin alınması sonrası milli futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki forma şansı bulması zorlaştı.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Süper Lig'den talipleri olan Samet'in önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Samet Akaydin'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

UMUT NAYİR

Cenk Tosun'un transferiyle forma şansı azalan Umut Nayir, Süper Lig'den birçok kulübün radarında.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Süre alabileceği bir takımda oynamaya sıcak bakan futbolcuya, Konyaspor'un yoğun ilgi duyduğu öğrenildi.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Rizespor ve Antalyaspor ile de anılan Nayir, Fenerbahçe'de gol atamadı.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık gittiği Pendik'te ise 18 maçta 5 gol, 1 asist kaydetti.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

EMRE MOR

Kampta başarılı bir performans sergilese de takım oyununa uymadığı için gelecek planlamasında düşünülmeyen Emre Mor'un Fenerbahçe ile yolları ayrılacak.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Sarı-lacivertliler, futbolcunun menajeriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

2025'e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki yıldızın kadroda düşünülmediği öğrenildi.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Geçtiğimiz sezon 21 maça çıkan Emre Mor, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

MIGUEL CRESPO

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon devre arasında Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Yönetim, Portekizli orta saha oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirecek.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Portekizli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibiyle çıktığı 15 maçta skor katkısı üretemedi.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Crespo, geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 maçta ise 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

LUAN PERES

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Luan Peres, geçtiğimiz sezon başında ameliyat olmuş ve sezonun tamamını kaçırmıştı.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Brezilyalı savunma oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler arasında yer alıyor.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Geride bıraktığımız sezon sadece 3 maçta süre alan Luan Peres, skor katkısı üretemedi.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

30 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

MIHA ZAJC

Geçtiğimiz sezon başında 3 yıllık yeni sözleşme imzalanan Miha Zajc, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Sloven orta saha oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa'dan talipleri olduğu iddia edilen Zajc için gelecek teklifler değerlendirmeye alacak.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Zajc, 2 gol attı.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

RADE KRUNIC

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde ısrarla istenen Rade Krunic, geçtiğimiz ara transfer döneminde zorunlu satın alma opsiyonuyla Milan'dan kiralandı.

Jose Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Sezonun sona ermesiyle birlikte bonservisi alınan Boşnak futbolcu, sergilediği oyunla bekleneni karşılayamadı.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer! G.Saray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer! 09:48
EURO 2024'te yıldızlaştı! Mourinho'nun yeni golcüsü olacak EURO 2024'te yıldızlaştı! Mourinho'nun yeni golcüsü olacak 09:43
Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 7 ayrılık birden Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 7 ayrılık birden 09:40
F.Bahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! F.Bahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! 09:12
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:11
Fırtına sağ bekine kavuşuyor! Fırtına sağ bekine kavuşuyor! 00:52
Daha Eski
Fırtına sağ bekine kavuşuyor! Fırtına sağ bekine kavuşuyor! 00:46
Buruk'tan transfer sözleri! Buruk'tan transfer sözleri! 23:05
F.Bahçe'den Kadıköy'de gövde gösterisi! F.Bahçe'den Kadıköy'de gövde gösterisi! 23:05
G.Saray rotayı eski aşkına çevirdi! İngiltere'den geliyor G.Saray rotayı eski aşkına çevirdi! İngiltere'den geliyor 23:05
Sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken... Sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken... 23:05
G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye! Transferde yılın sürprizi G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye! Transferde yılın sürprizi 23:05