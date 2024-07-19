Haberler Fenerbahçe Dusan bıraktı

Dusan bıraktı

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nı bıraktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tadic, "Ülkenize yardım etmekten daha iyi bir şey olamaz. Ailem ve arkadaşlarımla birlikte, tribünlerde ya da ekran önünde her zaman Sırbistan'ın sadık bir taraftarı olacağım" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Dusan bıraktı

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nı bıraktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tadic, "Ülkenize yardım etmekten daha iyi bir şey olamaz. Ailem ve arkadaşlarımla birlikte, tribünlerde ya da ekran önünde her zaman Sırbistan'ın sadık bir taraftarı olacağım" dedi.

DÖRDÜNCÜ FRANSIZ

Fenerbahçe'nin yeni transferi 27 yaşındaki Allan Saint- Maximin, sarı-lacivertlilerin dördüncü Fransız futbolcusu oldu... Sarı-lacivertlilerde daha önce Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena ve Adil Rami, forma giymişti.

ROMA'DAN ÇIKARMA

CorrierE dello Sport, Fenerbahçe'nin resmi teklifte bulunduğu Youssef En-Nesyri için Roma'nın kısa süre içinde Sevilla'ya teklif yapacağını duyurdu. Haberde; İtalyan devinin Faslı oyuncu için 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önereceği vurgulandı.

TEKLİF REDDEDİLDİ

İngiliz basını, Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe'nin bırakmak istemediğini, bu nedenle 25 milyon euroluk teklifi reddettiğini iddia etti. Fenerbahçe'nin daha yüksek bonservis geliri elde etmek için tok satıcı rolünü oynadığını da vurgulanan haberde; M.United ve Arsenal'in Ferdi'de ısrarcı olduğu belirtildi.

JOSE ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

F.bahçe'de ayrılacak oyuncular bir bir belli olmaya başladı. İlk önce Serdar Aziz'in biletini kesen Jose Mourinho'nun üstünü çizdiği ikinci isim Emre Mor oldu. Portekizli, Emre'yi kadroda düşünmediğini yönetime bildirdi.

SIRA ONLARA GELDİ

Fenerbahçe, yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Miha Zajc ile Miguel Crespo'nun menajerlerine talimat verildi. İki oyuncu için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Beklenen teklifler gelmediği takdirde ise oyuncuların sözleşmeleri feshedilecek.

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