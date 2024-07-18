TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri'de mutlu sona çok yakın!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kanarya'nın, Faslı golcünün transferinde mutlu sona oldukça yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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Roma ve Fenerbahçe'nin Sevilla kulübü ile temaslarının yoğun bir şekilde sürdüğü belirtiliyor.
Tecrübeli oyuncunun 20 milyon euro'yu bulan bir bonservis maliyeti olduğu belirtildi.
27 yaşındaki Faslı yıldızın Fenerbahçe'ye gelmemesi halinde alternatif planlar da hazırlandı.
Milan'dan Luka Jovic ve Borussia Dortmund'dan Niclas Füllkrug gündemde tutuluyor.
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