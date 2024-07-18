Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri'de mutlu sona çok yakın!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri'de mutlu sona çok yakın!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kanarya'nın, Faslı golcünün transferinde mutlu sona oldukça yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri'de mutlu sona çok yakın!

Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın transferleriyle taraftarını coşturan Fenerbahçe'de artık gözler forvete çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri'de mutlu sona çok yakın!

Sarı lacivertliler güçlü bir forveti mutlaka kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri'de mutlu sona çok yakın!

Uzun süredir listede olan ve resmi temasların yapıldığı Youssef En Nesyri için görüşmeler son aşamaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri'de mutlu sona çok yakın!

Roma ve Fenerbahçe'nin Sevilla kulübü ile temaslarının yoğun bir şekilde sürdüğü belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri'de mutlu sona çok yakın!

Tecrübeli oyuncunun 20 milyon euro'yu bulan bir bonservis maliyeti olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri'de mutlu sona çok yakın!

27 yaşındaki Faslı yıldızın Fenerbahçe'ye gelmemesi halinde alternatif planlar da hazırlandı.

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