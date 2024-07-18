Fenerbahçe yeni transferleri için imza töreni düzenleyecek

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ülker Stadı'nda Hull City ile hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe, yeni transferleri Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve sözleşmeleri uzayan Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin için mücadele öncesi imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbol Takımımızın yeni transferleri Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve sözleşmeleri uzayan Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin'in imza törenleri, bugün 18.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir.
İmza töreninin ardından saat 20.30'da Hull City ile oynayacağımız yeni sezonun son hazırlık maçı öncesinde de futbolcularımız tribünlerimizde taraftarlarımızı selamlayacaklar.
Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgisine sunarız.
Yeni transferlerimizin imza töreni hakkında bilgilendirme Futbol Takımımızın yeni transferleri Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve sözleşmeleri uzayan Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin'in imza törenleri, bugün 18.45'te Ülker Stadyumu… pic.twitter.com/YnrF1ZhqEv— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 18, 2024