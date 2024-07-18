FENERBAHÇE HABERİ - İşte Oğuz Aydın transferinin perde arkası! Tam Galatasaray'a giderken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Alanyaspor'un kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı. Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, İzmir ekibinin altyapısında ve A takımında da forma giyen milli futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferinin perde arkasını açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Oğuz Aydın oldu.
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan ve Beşiktaş'ın da teklif yaptığı milli futbolcuyu kadrosuna kattı.
Kanarya, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Sarı-lacivertlilerin Oğuz Aydın hamlesi büyük ses getirirken, milli oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası ortaya çıktı.
Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, 2016-2019 yılları arasında İzmir ekibinde top koşturan 23 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferinin perde arkasını açıkladı.
"ALANYASPOR'A VERMEDEN ÖNCE FENERBAHÇE'YE ÖNERDİK"
Hürriyet'e konuşan Aktaş, "Biz yetiştirici bir kulübüz. Oğuz Fenerbahçe'ye transfer olunca biz de 1 milyon 80 bin Euro kazandık. Ama asıl önemli olan altyapılarımızdaki 7 bin spor okulu öğrencimiz için Oğuz'un rol model olmasıdır. Oğuz'u Alanyaspor'a vermeden önce Fenerbahçe'ye önerdik. Gelip izlediler ama 'topsuz alanda eksik' diye istemediler. Biz de 350 bin Euro'ya Alanyaspor'a gönderdik. Orada bu eksikliğini giderdi.
"İÇİNE KAPANMAZSA AVRUPA'YA GİDER"
"Oğuz, bizdeyken tek başına birçok maç aldı. Her iki kanatta oynayabilir. Hiç umulmadık anda sahneye çıkıp maç kazandırır. Haksızlığa uğradığı fikrine kapılırsa içine kapanır. Ama motive olursa herkes onu hayranlıkla izler. Hakkı yenmez, içine kapanmazsa Avrupa'ya gider."
"GALATASARAY DA İSTEDİ AMA..."
"Oğuz, hiç umulmadık anlarda sahneye çıkıp maç kazandıran bir oyuncudur. İki İtalyan kulübü ve Arsenal peşindeydi. Galatasaray da istedi ama Ali Koç devreye girince Fenerbahçeli oldu."
Oğuz Aydın geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıktı.
23 yaşındaki futbolcu, 13 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Milli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 4.3 milyon Euro.
DİĞER