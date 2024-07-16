TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız satış listesinde!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde hazırlıklarını sürdürüyor. Kanarya'da takımdan gidecek ve takıma katılacak isimler büyük merak konusu haline gelirken flaş bir gelişme yaşandı. O yıldızın başka bir kulübe satılmasına karar verildi. İşte detaylar...
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Sabah'ta yer alan habere göre Jose Mourinho'nun da futbolcunun satışına onay verdiği belirlendi.
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Cengiz Ünder için en az 10 milyon Euro gelir beklediği öne sürüldü.
12 GOLLÜK KATKI SAĞLADI
Toplam 12 gol katkısı yapan futbolcunun Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Daha önce Marsilya dışında İtalya'da Roma ve İngiltere'de de Leicester City formalarını giyen Cengiz, kariyerinde toplam 334 karşılaşmaya çıkarken, 66 gol ve 46 da asist katkısı sundu.
Alanya'dan transfer edilen Oğuz Aydın transferiyle birlikte Cengiz Ünder'in ayrılık ihtimalinin kuvvetlendiği konuşuluyor.
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