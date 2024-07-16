Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız satış listesinde!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız satış listesinde!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde hazırlıklarını sürdürüyor. Kanarya'da takımdan gidecek ve takıma katılacak isimler büyük merak konusu haline gelirken flaş bir gelişme yaşandı. O yıldızın başka bir kulübe satılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız satış listesinde!

Yeni sezonda şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, kadroda düşünülmeyen oyuncular da netleşmeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız satış listesinde!

CENGİZ YOL AYRIMINA GELDİ

İddiaya göre; Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon Euro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder'in yol ayrımında olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız satış listesinde!

Sarı-lacivertli yöneticilerin, geçen sezon beklentilere tam anlamıyla karşılık veremeyen futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız satış listesinde!

Sabah'ta yer alan habere göre Jose Mourinho'nun da futbolcunun satışına onay verdiği belirlendi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız satış listesinde!

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Cengiz Ünder için en az 10 milyon Euro gelir beklediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız satış listesinde!

12 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Toplam 12 gol katkısı yapan futbolcunun Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız satış listesinde!

Daha önce Marsilya dışında İtalya'da Roma ve İngiltere'de de Leicester City formalarını giyen Cengiz, kariyerinde toplam 334 karşılaşmaya çıkarken, 66 gol ve 46 da asist katkısı sundu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız satış listesinde!

Alanya'dan transfer edilen Oğuz Aydın transferiyle birlikte Cengiz Ünder'in ayrılık ihtimalinin kuvvetlendiği konuşuluyor.

Cimbom'un transferine Icardi engeli!
G.Saray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!
DİĞER
"Minik Tatlısesler tıpkı dedeleri" Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizleri ile tatilin keyfini sürüyor... Kalpleri ısıtan pozlar!
Kabine tarihi belli oldu... Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
O yıldız F.Bahçe'den ayrılıyor!
İşte Cimbom'un sağ bek transferinde ilk adayı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ferdi'ye karşılık ManU'nun yıldızı!
O yıldız F.Bahçe'den ayrılıyor!
16 Temmuz deprem mi oldu?
NAMAZ VAKİTLERİ 16 Temmuz
TV 8 CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Temmuz 07:44
Beşiktaş Cenk Tosun'a veda etti! Beşiktaş Cenk Tosun'a veda etti! 01:01
F.Bahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın İstanbul'da! 01:01
G.Saray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! 01:01
Buruk'tan flaş Oğuz Aydın açıklaması! Buruk'tan flaş Oğuz Aydın açıklaması! 01:01
F.Bahçe'de ayrılık! Oğuz Aydın sonrası... F.Bahçe'de ayrılık! Oğuz Aydın sonrası... 01:00
Daha Eski
F.Bahçe'ye transfer müjdesi! İmzalar an meselesi F.Bahçe'ye transfer müjdesi! İmzalar an meselesi 01:00
G.Saray'a kötü haber! Barcelona... G.Saray'a kötü haber! Barcelona... 01:00
Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca! Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca! 01:00
G.Saray'da ayrılık! Sparta Prag'a kiralanacak G.Saray'da ayrılık! Sparta Prag'a kiralanacak 01:00
Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama! Sevilla'dan En-Nesyri için flaş açıklama! 01:00
Rabiot'un istekleri Cimbom'u hayrete düşürdü! Rabiot'un istekleri Cimbom'u hayrete düşürdü! 01:00