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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Eyüpspor'a gidiyor!

Cenk Tosun'un transferini açıklayan Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği yıldız oyuncu Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'a transfer olmak üzere. Sarı lacivertliler İstanbul ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 09:53
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Eyüpspor'a gidiyor!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Eyüpspor'a gidiyor!

Oğuz Aydın ve Cenk Tosun ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Eyüpspor'a gidiyor!

Yabancı sayısını 12'ye düşürmesi gereken sarı lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen isimlere yol gözüktü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Eyüpspor'a gidiyor!

Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak isimleri belirleyen yönetim gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Eyüpspor'a gidiyor!

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Luan Peres'e Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Eyüpspor'a gidiyor!

Eyüp'ün sarı-lacivertlilerle resmi görüşmelere başladığı ve transferin kısa süre içinde sonuçlanacağı vurgulandı.

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