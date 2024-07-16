TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Eyüpspor'a gidiyor!
Cenk Tosun'un transferini açıklayan Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği yıldız oyuncu Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'a transfer olmak üzere. Sarı lacivertliler İstanbul ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak isimleri belirleyen yönetim gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Luan Peres'e Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor talip oldu.
Eyüp'ün sarı-lacivertlilerle resmi görüşmelere başladığı ve transferin kısa süre içinde sonuçlanacağı vurgulandı.
Luan Peres, 2022'de Marsilya'dan transfer edilmişti.
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