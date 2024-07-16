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TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçe'de yönetimden flaş karar! O yıldız takımdan ayrılıyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde, taraftarların çok sevdiği o futbolcunun takımdan ayrılması an meselesi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! O yıldız takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, yuvadan uçuyor...

TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! O yıldız takımdan ayrılıyor

Geçen sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euroya transfer edilen ve gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan 25 yaşındaki oyuncunun en büyük talibi Tottenham...

TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! O yıldız takımdan ayrılıyor

Premier Lig ekibi, 6 aydır mercek altına aldığı Szymanski için bu hafta içinde resmi temaslara başlıyor.

TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! O yıldız takımdan ayrılıyor

İngiliz medyası da bu konuyla ilgili dün bir haber yayımladı.

TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! O yıldız takımdan ayrılıyor

Tottenham'ın Fenerbahçe'den Szymanski'yle birlikte Shakhtar Donetsk'ten Georgiy Sudakov'u da kadrosuna katacağını belirten Ada basını, Polonyalı oyuncu için 25 milyon euroluk bütçe ayrıldığını duyurdu.

TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! O yıldız takımdan ayrılıyor

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Polonyalı yıldızın Tottenham tarafından transfer edilmesi bekleniyor."

TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! O yıldız takımdan ayrılıyor

55 MAÇTA 32 GOLLÜK KATKI

Sebastian Szymanski, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıktı.

TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! O yıldız takımdan ayrılıyor

Bu mücadelelerde 13 kez ağları sarsan Polonyalı oyuncu, 19 defa da asist yaptı.

TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! O yıldız takımdan ayrılıyor

Yıldız futbolcu, sergilediği bu performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazanmıştı.

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