TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçe'de yönetimden flaş karar! O yıldız takımdan ayrılıyor
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde, taraftarların çok sevdiği o futbolcunun takımdan ayrılması an meselesi. İşte detaylar...
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İngiliz medyası da bu konuyla ilgili dün bir haber yayımladı.
Tottenham'ın Fenerbahçe'den Szymanski'yle birlikte Shakhtar Donetsk'ten Georgiy Sudakov'u da kadrosuna katacağını belirten Ada basını, Polonyalı oyuncu için 25 milyon euroluk bütçe ayrıldığını duyurdu.
Haberde şu ifadeler yer aldı: "Polonyalı yıldızın Tottenham tarafından transfer edilmesi bekleniyor."
55 MAÇTA 32 GOLLÜK KATKI
Sebastian Szymanski, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıktı.
Bu mücadelelerde 13 kez ağları sarsan Polonyalı oyuncu, 19 defa da asist yaptı.
Yıldız futbolcu, sergilediği bu performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazanmıştı.
Polonyalı oyuncunun geleceği sarı-lacivertli camiada merak konusu haline geldi.
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