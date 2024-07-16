TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçe'de yönetimden flaş karar! O yıldız takımdan ayrılıyor

İngiliz medyası da bu konuyla ilgili dün bir haber yayımladı.

Tottenham'ın Fenerbahçe'den Szymanski'yle birlikte Shakhtar Donetsk'ten Georgiy Sudakov'u da kadrosuna katacağını belirten Ada basını, Polonyalı oyuncu için 25 milyon euroluk bütçe ayrıldığını duyurdu.