Transferde dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Manchester United'ın yıldızı
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferin gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu ile ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız ismi İngiliz devi Manchester United ısrarla isterken, Kırmızı Şeytanlar futbolcuya karşılık o yıldızını sarı-lacivertlilere göndermeyi düşünüyor. İşte detaylar...
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İki kulüp de Fenerbahçe'ye 35 milyon euro bonservis bedeli ödemek istemediği için sarı-lacivertlilerin kapısını takas formülüyle çalmaya hazırlanıyor.
TAKASI İNGİLİZLER DUYURDU
Juventus, Ferdi için McKennie'nin yanı sıra 10 milyon euro önermiş ancak Fenerbahçe bunu kabul etmemişti.
Dün de İngiliz basını Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu için takas formülüyle sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağını duyurdu.
TEAMtalk'ta yer alan habere göre; kırmızı-şeytanların yönetimi, 24 yaşındaki sol beke karşılık Fenerbahçe'ye Jadon Sancho'yu önerecek. Resmi teklifin ise bu hafta içinde yapılacağı haberin içeriğinde vurgulandı.
85 MİLYON EURO ÖDENDİ
Futbol kariyerine Watford altyapısında başlayan Jadon Sanhco, 2015'te M.City altyapısına 172 bin euroya transfer oldu.
2017'de ise Borussia Dortmund, İngiliz oyuncuyu City altyapısından 20 milyon 590 bin euroya transfer etti.
4 sezon sonra ise Alman ekibi, Sancho'yu M.United'a 85 milyon euroya sattı ve oyuncu henüz 24 yaşında...
Erik Ten Hag'ın Ferdi Kadıoğlu'nda ısrarcı olması Manchester United yönetimini harekete geçirdi.
Hollandalı'nın kadroda düşünmediği Sancho'yu ManU yönetimi, Fenerbahçe'ye önerecek.
ERIK'LE YILDIZI BARIŞMIYOR
2022'de Manchester United'ın başına geçen Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo başta olmak üzere birçok oyuncuyla sorun yaşamıştı.
Bu isimlerden biri de Jadon Sancho... İngiliz oyuncuyla bir türlü yıldızı barışmayan Hollandalı teknik adam, Jadon'a sadece 44 maçta süre verdi.
24 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 7 gol, 3 asistlik katkı yaptı.
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