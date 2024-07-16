Haberler Fenerbahçe Transferde dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Manchester United'ın yıldızı

Transferde dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Manchester United'ın yıldızı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferin gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu ile ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız ismi İngiliz devi Manchester United ısrarla isterken, Kırmızı Şeytanlar futbolcuya karşılık o yıldızını sarı-lacivertlilere göndermeyi düşünüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Transferde dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Manchester United'ın yıldızı

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından paylaşılamıyor.

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Transferde dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Manchester United'ın yıldızı

Bu transferde en ciddi takımlar İtalyan ekibi Juventus ile İngiliz devi Manchester United...

Transferde dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Manchester United'ın yıldızı

Juventus, Arsenal, Newcastle United ve Manchester United, 24 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak için büyük uğraş veriyor.

Transferde dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Manchester United'ın yıldızı

İki kulüp de Fenerbahçe'ye 35 milyon euro bonservis bedeli ödemek istemediği için sarı-lacivertlilerin kapısını takas formülüyle çalmaya hazırlanıyor.

Transferde dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Manchester United'ın yıldızı

TAKASI İNGİLİZLER DUYURDU

Juventus, Ferdi için McKennie'nin yanı sıra 10 milyon euro önermiş ancak Fenerbahçe bunu kabul etmemişti.

Transferde dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Manchester United'ın yıldızı

Dün de İngiliz basını Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu için takas formülüyle sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağını duyurdu.

Transferde dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Manchester United'ın yıldızı

TEAMtalk'ta yer alan habere göre; kırmızı-şeytanların yönetimi, 24 yaşındaki sol beke karşılık Fenerbahçe'ye Jadon Sancho'yu önerecek. Resmi teklifin ise bu hafta içinde yapılacağı haberin içeriğinde vurgulandı.

Transferde dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Manchester United'ın yıldızı

85 MİLYON EURO ÖDENDİ

Futbol kariyerine Watford altyapısında başlayan Jadon Sanhco, 2015'te M.City altyapısına 172 bin euroya transfer oldu.

Transferde dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Manchester United'ın yıldızı

2017'de ise Borussia Dortmund, İngiliz oyuncuyu City altyapısından 20 milyon 590 bin euroya transfer etti.

Transferde dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Manchester United'ın yıldızı

4 sezon sonra ise Alman ekibi, Sancho'yu M.United'a 85 milyon euroya sattı ve oyuncu henüz 24 yaşında...

Transferde dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Manchester United'ın yıldızı

Erik Ten Hag'ın Ferdi Kadıoğlu'nda ısrarcı olması Manchester United yönetimini harekete geçirdi.

Transferde dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Manchester United'ın yıldızı

Hollandalı'nın kadroda düşünmediği Sancho'yu ManU yönetimi, Fenerbahçe'ye önerecek.

Transferde dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Manchester United'ın yıldızı

ERIK'LE YILDIZI BARIŞMIYOR

2022'de Manchester United'ın başına geçen Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo başta olmak üzere birçok oyuncuyla sorun yaşamıştı.

Transferde dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Manchester United'ın yıldızı

Bu isimlerden biri de Jadon Sancho... İngiliz oyuncuyla bir türlü yıldızı barışmayan Hollandalı teknik adam, Jadon'a sadece 44 maçta süre verdi.

Transferde dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Manchester United'ın yıldızı

24 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 7 gol, 3 asistlik katkı yaptı.

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