TRANSFER HABERLERİ | En-Nesyri olmazsa Fenerbahçe'ye o golcü gelecek!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken kadroya katılacak yeni golcü gündemi bir hayli meşgul ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak aradığı ismi Fransa'da buldu. İşte detaylar...
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Ancak bu süreç uzayınca ise 27 yaşındaki santrforu ikinci plana alan F.Bahçe, başka isimlere yöneldi.
32 MAÇTA 11 GOL
O isimlerden birinin Nice'in Nijeryalı yıldızı Terem Moffi olduğu ortaya çıktı. Nijerya ve Fransa basını da bu transfer girişimini doğruladı.
Haberlerde; Jose Mourinho'nun 25 yaşındaki golcüyü kadrosunda görmek istediği vurgulandı.
Geçen sezon başında Lorient'ten Nice'e 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Moffi, 32 maçta 11 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği de gelen bilgiler arasında...
1 YIL KULÜPSÜZ KALDI
2017'de Buckswood'dan Zalgiris'e giden Moffi, altı ay sonra ise takımdan gönderildi.
13 ay kulüpsüz kalan Nijeryalı, 2019 şubatta Riteriai'yle sözleşme imzaladı ve 2020 Ocak'ta Kortrijk'e 1.35 milyon euroya satıldı.
Ekim 2020'de ise Lorient'e 8 milyon euroya geçti. 3 yıl sonra da Nice tam tamına 22.5 milyon euroya transfer etti.
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