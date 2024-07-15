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TRANSFER HABERLERİ | En-Nesyri olmazsa Fenerbahçe'ye o golcü gelecek!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken kadroya katılacak yeni golcü gündemi bir hayli meşgul ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak aradığı ismi Fransa'da buldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin aradığı golcü Fransa'dan geliyor!

Fenerbahçe, golcü transferinde sonuca varmak için hummalı bir çalışma içine girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin aradığı golcü Fransa'dan geliyor!

Önce Robert Lewandowski ve Raheem Streling için nabız yoklayan yönetim, olumsuz yanıt alınca rotasını Youssef En-Nesyri'ye çevirmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin aradığı golcü Fransa'dan geliyor!

Sevilla ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Faslı oyuncuya gelen diğer teklifler sonrasında Nesyri'den haber beklemeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin aradığı golcü Fransa'dan geliyor!

Ancak bu süreç uzayınca ise 27 yaşındaki santrforu ikinci plana alan F.Bahçe, başka isimlere yöneldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin aradığı golcü Fransa'dan geliyor!

32 MAÇTA 11 GOL

O isimlerden birinin Nice'in Nijeryalı yıldızı Terem Moffi olduğu ortaya çıktı. Nijerya ve Fransa basını da bu transfer girişimini doğruladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin aradığı golcü Fransa'dan geliyor!

Haberlerde; Jose Mourinho'nun 25 yaşındaki golcüyü kadrosunda görmek istediği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin aradığı golcü Fransa'dan geliyor!

Geçen sezon başında Lorient'ten Nice'e 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Moffi, 32 maçta 11 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği de gelen bilgiler arasında...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin aradığı golcü Fransa'dan geliyor!

1 YIL KULÜPSÜZ KALDI

2017'de Buckswood'dan Zalgiris'e giden Moffi, altı ay sonra ise takımdan gönderildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin aradığı golcü Fransa'dan geliyor!

13 ay kulüpsüz kalan Nijeryalı, 2019 şubatta Riteriai'yle sözleşme imzaladı ve 2020 Ocak'ta Kortrijk'e 1.35 milyon euroya satıldı.

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