TRANSFER HABERLERİ | En-Nesyri olmazsa Fenerbahçe'ye o golcü gelecek!

Önce Robert Lewandowski ve Raheem Streling için nabız yoklayan yönetim, olumsuz yanıt alınca rotasını Youssef En-Nesyri'ye çevirmişti.

Sevilla ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Faslı oyuncuya gelen diğer teklifler sonrasında Nesyri'den haber beklemeye başladı.