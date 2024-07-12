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Dzeko bizim parçamız

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Boşnak yıldız Edin Dzeko hakkında açıklamalarda bulundu ve transfer söylentilerine son noktayı koydu: "Edin Dzeko bizim kaptanımız, en iyi golcülerimizden ve en önemli oyuncularımızdan biri. Geçen sezon sakatlık yaşamadan neredeyse her maçta oynadı. 38 yaşında olmasına rağmen hala genç ve biz ondan çok memnunuz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Dzeko bizim parçamız

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Boşnak yıldız Edin Dzeko hakkında açıklamalarda bulundu ve transfer söylentilerine son noktayı koydu: "Edin Dzeko bizim kaptanımız, en iyi golcülerimizden ve en önemli oyuncularımızdan biri. Geçen sezon sakatlık yaşamadan neredeyse her maçta oynadı. 38 yaşında olmasına rağmen hala genç ve biz ondan çok memnunuz.

Söylentilerin nereden çıktığını bilmiyorum. Dzeko bizim için çok önemli ve onu kaybetmek istemiyoruz. Mourinho ile görüşmelere başladığımda en başından beri Dzeko hakkında konuştuk. Bana Roma'daki ilk iki ayının en sevdiği aylar olduğunu çünkü o sırada Dzeko'nun orada oynadığını söyledi. Yani Dzeko başından beri anlaşmamızın ve projemizin bir parçasıydı ve bu konuda hiçbir şey değişmedi."

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