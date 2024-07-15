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Ferdi olağanüstü

Vincenzo Montella, İtalyan basınına Ferdi için konuştu ve “Olağanüstü bir oyuncu. Juventus’a ve her büyük kulübe faydalı olabilir” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Ferdi olağanüstü

EURO 2024'te gösterdiği performansla parmak ısırtan Ferdi Kadıoğlu için Avrupa'nın devleri birbirine girdi. Özellikle İtalyan ekibi Juventus, 24 yaşındaki sol bekle yakından ilgileniyor. Menajerler aracılığıyla yoklama çeken Serie A temsilcisi, kısa süre içinde resmi adımları atacak. İtalyan basını da bu transfer konusunda gelişmeleri yakından takip ediyor. Ülkenin önde gelen basın organlarından biri olan "calciomercato", Ferdi için A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan bir görüş aldı. Montella, Ferdi için ise şu ifadeleri kullandı: "Ferdi olağanüstü bir oyuncu. Bu yıl üst düzeyde 60 maç oynadı. Juventus onu istiyor mu? Juventus'a ve her büyük kulübe faydalı olabilir." Haberin içeriğinde; Juventus'un Ferdi'yle birlikte Cancelo'yu da transfer etmek istediği vurgulandı.

UNITED 25 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK

İngiliz basını, Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euroluk teklif yapmayı planladığını ancak bu miktarın 24 yaşındaki oyuncuyu almaya yetmeyebileceğini duyurdu. Piyasa değeri 21 milyon euro olan Ferdi için Fenerbahçe, 30 milyon eurodan aşağı bir miktarı kabul etmeyi düşünmüyor.

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