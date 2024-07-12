Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Cenk Tosun girişimi! Anlaşma sağlandı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Cenk Tosun girişimi! Anlaşma sağlandı

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Golcü arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler En Nesyri ve Bartuğ Yıldırım ile temaslarını sürdürürken gündeme bomba gibi bir isim düştü. Fenerbahçe, siyah beyazlı kulüple sözleşme imzalamayan Cenk Tosun için harekete geçti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 15:01 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 15:28
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Cenk Tosun girişimi! Anlaşma sağlandı

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'nin golcü arayışları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Cenk Tosun girişimi! Anlaşma sağlandı

En Nesyri ve Bartuğ Yıldırım ile temaslarını sürdüren sarı lacivertliler Cenk Tosun transferini bitirmek üzere.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Cenk Tosun girişimi! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli golcü Cenk Tosun'un geleceği belli oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Cenk Tosun girişimi! Anlaşma sağlandı

EURO 2024 sonrası tatile çıkan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Cenk Tosun girişimi! Anlaşma sağlandı

Cenk Tosun ile Beşiktaş arasındaki anlaşmazlığın maddi kaynaklı olmadığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Cenk Tosun girişimi! Anlaşma sağlandı

Tecrübeli yıldız oyuncu, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Cenk Tosun girişimi! Anlaşma sağlandı

Aspor'un haberine göre; 33 yaşındaki oyuncu, Sarı-Lacivertliler ile maddi şartlarda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Cenk Tosun girişimi! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Cenk Tosun kısa süre içerisinde takıma katılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Cenk Tosun girişimi! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde transferi açıklaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Cenk Tosun girişimi! Anlaşma sağlandı

Öte yandan Cenk Tosun, sosyal medya profillerinden Beşiktaş yazısını kaldırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Cenk Tosun girişimi! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta görev alan milli oyuncu, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Cenk Tosun girişimi! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un yanı sıra Rennes'te top koşturan Bertuğ Yıldırım ile de görüşmelerini sürdürüyor.

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