TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Cenk Tosun girişimi! Anlaşma sağlandı
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Golcü arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler En Nesyri ve Bartuğ Yıldırım ile temaslarını sürdürürken gündeme bomba gibi bir isim düştü. Fenerbahçe, siyah beyazlı kulüple sözleşme imzalamayan Cenk Tosun için harekete geçti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 15:01 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 15:28
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EURO 2024 sonrası tatile çıkan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadı.
Cenk Tosun ile Beşiktaş arasındaki anlaşmazlığın maddi kaynaklı olmadığı ortaya çıktı.
Tecrübeli yıldız oyuncu, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirdi.
Aspor'un haberine göre; 33 yaşındaki oyuncu, Sarı-Lacivertliler ile maddi şartlarda anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Cenk Tosun kısa süre içerisinde takıma katılacak.
Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde transferi açıklaması bekleniyor.
Öte yandan Cenk Tosun, sosyal medya profillerinden Beşiktaş yazısını kaldırdı.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta görev alan milli oyuncu, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un yanı sıra Rennes'te top koşturan Bertuğ Yıldırım ile de görüşmelerini sürdürüyor.
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