"Portekiz'den oyuncu alamayız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz'den Sports TV'ye konuştu. Transferle alakalı açıklamalar da yapan tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Mourinho, Portekiz Ligi'nden beğendiğim ve Fenerbahçe'de olmasını isteyeceğim oyuncular var ama bizim ulaşamayacağımız oyuncular. Eninde sonunda Türkiye'de genç oyuncular, hedeflerinin dışında kalacak. Örneğin Joao Neves.

BİZİM İÇİN BİRAZ ZOR

Kariyerinin bu noktasında asla Fenerbahçe'ye gelmez. Şu anda yaşadığımız en büyük zorluk transfer piyasasının yeni açılmış olması ve baskı altında yapmak istediğini her şeyin daha yüksek maliyetlere yol açması. Bu bizim için biraz zor. Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak istiyoruz ve neyse ki rövanş maçı evimizde. Bakalım ilk maçta kendimizi koruyabilecek miyiz ve ikinci maçta elimizden geleni yapacak mıyız? Bunu zamanı gelince göreceğiz."

TAHMİNLERİMDE BAŞARILIYIM

EURO 2024 ile ilgili görüşleri sorulan Mourinho, "EURO 2024'ü mantıklı ve profesyonel bir şekilde izledim. Türkiye kazandığında benim için bir sorun, Portekiz kazandığında ise sevinçti. Daha iyisini yapabileceğinizi hissettiğinizde her zaman hayal kırıklığı yaşarsınız. Portekiz, Fransa ve İngiltere'nin favori olduğunu söylemiştim ve çok da başarısız olmadım tahminlerimde" dedi.

PORTEKİZ HARİKA DEĞİLDİ

Portekizli teknik adam, "Portekiz çeyrek finale çıkmasına rağmen harika değildi. Daha iyi bir oyun bekliyorduk. Avrupa Şampiyonası başlamadan önce Portekiz-Hırvatistan hazırlık maçını izledim. İyi bir hava yoktu. Harika duygular hissetmemiştim. Turnuva boyunca takım devam etti ama ikna edici değildi" dedi.

EN İYİSİ İSPANYA

Mourinho, "Takımlarının gelişim şekliyle İspanya benim için en büyük sürpriz. En iyi oynayan ve en iyi performans gösteren takım İspanya" itirafında bulundu.

PEDRO DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin geçen sezon Gremio takımına kiraladığı Joao Pedro, sözleşmesini bir ay kala feshetti ve dönmeye karar verdi. Tecrübeli oyuncunun takımın Avusturya kampına katılması bekleniyor. Jose Mourinho'nun ise Pedro'yu kadroda düşünmediği belirtildi.

HAZIRLIKLARA DEVAM

Fenerbahçe, dün yaptığı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Sabah antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalışan sarı-lacivertliler, akşam ise çift kale maç ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Jose Mourinho'nun taktik çalışmada oyuncularına uyarıları da dikkatlerden kaçmadı