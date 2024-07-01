Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transferde Ferdi gelişmesi! 4 takım peşine düştü

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transferde Ferdi gelişmesi! 4 takım peşine düştü

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yıldız oyunculara gelen teklifler bitmek bilmiyor. Sarı-lacivertliler bu gelişmeler sonrası nasıl bir yol izleyecek şimdiden merak konusu oldu. İşte 4 takımın talip olduğu o futbolcu ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 10:39
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! 4 takım peşine düştü

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! 4 takım peşine düştü

Sarı lacivertliler şu ana kadar sadece Levent Mercan'ı resmi olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! 4 takım peşine düştü

Kanarya'da birçok bölge için transfer görüşmeleri sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! 4 takım peşine düştü

Yönetimin gözü bir yandan da takımdan ayrılacak futbolcularda.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! 4 takım peşine düştü

Bu doğrultuda Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi konumunda bulunan o yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! 4 takım peşine düştü

O isimden, sarı lacivertlileri endişelendirecek bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! 4 takım peşine düştü

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! 4 takım peşine düştü

Son iki sezonda Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu, Euro 2024'te oynadığı futbolla da büyük alkış alıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! 4 takım peşine düştü

Çok sayıda önemli kulüpten yetkili, yıldız futbolcuyu milli forma altında canlı olarak tribünden izlerken, resmi girişimler de hız kazandı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! 4 takım peşine düştü

Takvim'in haberine göre, Premier Lig'den 4 kulüp, Ferdi Kadıoğlu'nun menajeriyle temasa geçti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! 4 takım peşine düştü

Bu kulüpler arasında Arsenal ve Tottenham'ın olduğu da öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! 4 takım peşine düştü

Yıldız futbolcunun son durumu ve sözleşme beklentileri ile ilgili bilgi alınırken, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile de görüşme yapılacağı belirlendi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! 4 takım peşine düştü

Ancak Sarı-Lacivertliler, Ferdi'yi satma konusuna hiç sıcak bakmıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! 4 takım peşine düştü

Yönetim, yeni sezon planlamasında çok önemli bir yeni olan milli futbolcu için yapılacak 30 milyon Euro'nun altındaki teklifleri dikkate almayacak.

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