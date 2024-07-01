TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transferde Ferdi gelişmesi! 4 takım peşine düştü
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yıldız oyunculara gelen teklifler bitmek bilmiyor. Sarı-lacivertliler bu gelişmeler sonrası nasıl bir yol izleyecek şimdiden merak konusu oldu. İşte 4 takımın talip olduğu o futbolcu ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yönetimin gözü bir yandan da takımdan ayrılacak futbolcularda.
Bu doğrultuda Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi konumunda bulunan o yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
O isimden, sarı lacivertlileri endişelendirecek bir haber geldi.
İşte ayrıntılar...
Son iki sezonda Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu, Euro 2024'te oynadığı futbolla da büyük alkış alıyor.
Çok sayıda önemli kulüpten yetkili, yıldız futbolcuyu milli forma altında canlı olarak tribünden izlerken, resmi girişimler de hız kazandı.
Takvim'in haberine göre, Premier Lig'den 4 kulüp, Ferdi Kadıoğlu'nun menajeriyle temasa geçti.
Bu kulüpler arasında Arsenal ve Tottenham'ın olduğu da öğrenildi.
Yıldız futbolcunun son durumu ve sözleşme beklentileri ile ilgili bilgi alınırken, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile de görüşme yapılacağı belirlendi.
Ancak Sarı-Lacivertliler, Ferdi'yi satma konusuna hiç sıcak bakmıyor.
Yönetim, yeni sezon planlamasında çok önemli bir yeni olan milli futbolcu için yapılacak 30 milyon Euro'nun altındaki teklifleri dikkate almayacak.
DİĞER