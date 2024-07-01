FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Müldür için flaş gelişme!
A Milli Takım'ın, EURO 2024'te F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ettiği maça Mert Müldür'ün golü damga vurmuştu. Fenerbahçe formasını terleten yıldız isim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte haberin detayları...
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25 yaşındaki futbolcunun attığı gol büyük yankı uyandırmıştı.
Son olarak Fenerbahçe formasını terleten yıldız isim ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Mert Müldür, EURO 2024'te gösterdiği performansla transferin gözde isimlerinden birisi haline geldi.
Futbolcu ile Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord'un yakından ilgilendiği öğrenildi.
İki ekibin de önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapması bekleniyor.
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