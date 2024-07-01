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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Müldür için flaş gelişme!

A Milli Takım'ın, EURO 2024'te F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ettiği maça Mert Müldür'ün golü damga vurmuştu. Fenerbahçe formasını terleten yıldız isim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 10:33
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Müldür için flaş gelişme!

A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Müldür için flaş gelişme!

Bizim Çocuklar bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Müldür için flaş gelişme!

Karşılaşmada ay-yıldızlıların ve turnuvanın ilk golünü Mert Müldür kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Müldür için flaş gelişme!

25 yaşındaki futbolcunun attığı gol büyük yankı uyandırmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Müldür için flaş gelişme!

Son olarak Fenerbahçe formasını terleten yıldız isim ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Müldür için flaş gelişme!

Mert Müldür, EURO 2024'te gösterdiği performansla transferin gözde isimlerinden birisi haline geldi.

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