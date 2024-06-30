FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'de anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, devre arasında kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alma konusunda mutlu sona ulaştı. İşte milli oyuncunun bonservis bedeli ve sözleşme süresi... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Milli futbolcunun da Kanarya'yı istediği bilinirken, transferde mutlu sona ulaşıldı.
9 MİLYON EURO + BONUSLAR
Sabah'ın haberine göre; F.Bahçe, Çağlar Söyüncü'nün tapusunu 9 milyon Euro + bonuslar karşılığında satın aldı.
28 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Çağlar geçen sezon F.Bahçe'de 16 maçta forma giydi ve 2 gol - 1 asistlik performans gösterdi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?
Çağlar Söyüncü, 23 Mayıs 1996'da İzmir'de dünyaya geldi. Futbola Menemen Belediye altyapısında başladı.
Sırayla Bucaspor ve Aliağa FK altyapılarında forma giydikten sonra 2014 yazında Altınordu'ya imza attı.
2 yıl burada top koşturan Çağlar, 7.93 milyon Euro bedelle Freiburg'un yolunu tuttu.
2018 yazında Leicester City, 21.1 milyon Euro'ya Çağlar'ın bonservisini satın aldı.
2023'te sözleşmesinin bitmesinin ardından Atletico Madrid'e bedelsiz bir şekilde transfer oldu.
28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...
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