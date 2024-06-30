Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'de anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'de anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, devre arasında kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alma konusunda mutlu sona ulaştı. İşte milli oyuncunun bonservis bedeli ve sözleşme süresi... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 15:15
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'de anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe çalışmalarına hız verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'de anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

Sarı-lacivertliler takımı teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet ederken, hazırlıklarını ise Topuk Yaylası'nda sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'de anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralanan Çağlar Söyüncü'nün bonservisi için Atletico Madrid ile görüşmeler bir süredir devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'de anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

Milli futbolcunun da Kanarya'yı istediği bilinirken, transferde mutlu sona ulaşıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'de anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

9 MİLYON EURO + BONUSLAR

Sabah'ın haberine göre; F.Bahçe, Çağlar Söyüncü'nün tapusunu 9 milyon Euro + bonuslar karşılığında satın aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'de anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

28 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'de anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

Çağlar geçen sezon F.Bahçe'de 16 maçta forma giydi ve 2 gol - 1 asistlik performans gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'de anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

Çağlar Söyüncü, 23 Mayıs 1996'da İzmir'de dünyaya geldi. Futbola Menemen Belediye altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'de anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

Sırayla Bucaspor ve Aliağa FK altyapılarında forma giydikten sonra 2014 yazında Altınordu'ya imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'de anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

2 yıl burada top koşturan Çağlar, 7.93 milyon Euro bedelle Freiburg'un yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'de anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

2018 yazında Leicester City, 21.1 milyon Euro'ya Çağlar'ın bonservisini satın aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'de anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

2023'te sözleşmesinin bitmesinin ardından Atletico Madrid'e bedelsiz bir şekilde transfer oldu.

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