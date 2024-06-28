Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Konferans Ligi'nin gol kralı Fenerbahçe'nin radarında!

TRANSFER HABERİ - Konferans Ligi'nin gol kralı Fenerbahçe'nin radarında!

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Batshuayi sonrası flaş bir isme kancayı taktı. Fransız basını sarı lacivertlilerin Konfernas Ligi gol kralı için devreye girdiğini duyurdu. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 22:35
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TRANSFER HABERİ - Konferans Ligi'nin gol kralı Fenerbahçe'nin radarında!

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe sürpriz bir golcü için atağa geçti.

TRANSFER HABERİ - Konferans Ligi'nin gol kralı Fenerbahçe'nin radarında!

Foot Mercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Olympiakos forması giyen Ayoub El Kaabi için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Konferans Ligi'nin gol kralı Fenerbahçe'nin radarında!

Haberin detaylarında geçtiğimi sezon Olympiakos ile Konferans Ligi'ni kazanan Ayoub El Kaabi için Yunan ekibinin sözleşme teklifi yaptığı ancak Fenerbahçe'nin devreye girdiği söylendi.

TRANSFER HABERİ - Konferans Ligi'nin gol kralı Fenerbahçe'nin radarında!

Jose Mourinho'nun da yıldız santrforu kadroda görmek istediği ve Fenerbahçe'nin kısa bir süre içerisinde bu transferi bitireceği de iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Konferans Ligi'nin gol kralı Fenerbahçe'nin radarında!

Ayoub El Kaabi bir dönem Süper Lig'de Hatayspor formasını da terletti.

TRANSFER HABERİ - Konferans Ligi'nin gol kralı Fenerbahçe'nin radarında!

50 MAÇA ÇIKTI

Ayoub El Kaabi geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla 50 resmi maça çıktı.

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