TRANSFER HABERİ - Konferans Ligi'nin gol kralı Fenerbahçe'nin radarında!
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Batshuayi sonrası flaş bir isme kancayı taktı. Fransız basını sarı lacivertlilerin Konfernas Ligi gol kralı için devreye girdiğini duyurdu. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Jose Mourinho'nun da yıldız santrforu kadroda görmek istediği ve Fenerbahçe'nin kısa bir süre içerisinde bu transferi bitireceği de iddia edildi.
Ayoub El Kaabi bir dönem Süper Lig'de Hatayspor formasını da terletti.
50 MAÇA ÇIKTI
Ayoub El Kaabi geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla 50 resmi maça çıktı.
El Kaabi bu karşılaşmalarda 33 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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