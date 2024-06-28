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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Daniel Podence sürprizi!

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe transfer için düğmeye bastı. Jose Mourinho hamlesiyle büyük ses getiren sarı lacivertliler Portekizli hocanın takımda görmek istediği isimler için çalışmalarını başlattı. Hücum hattında alternatiflerini genişletmek isteyen Kanarya Premier Lig kanat oyuncusunu listesine aldı. Sarı lacivertli yönetim oyuncunun menajeriyle temasa geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Daniel Podence sürprizi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Daniel Podence sürprizi!

Takvim'in haberine göre sarı-Lacivertliler'in bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da bulunan Portekizli yıldız Daniel Podence'i gündemine aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Daniel Podence sürprizi!

28 yaşındaki futbolcu geçen sezonu kiralık olarak Yunan ekibi Olympiakos'ta geçirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Daniel Podence sürprizi!

Wolverhampton'un 1 yıl daha kontratı kalan oyuncuyla devam etmek istemediği ve oyuncunun satışına sıcak baktığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Daniel Podence sürprizi!

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Daniel Podence sürprizi!

Podence geçen sezon Yunan ekibinde 47 maçta 15 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Daniel Podence sürprizi!

28 yaşındaki yıldız Konferans Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Daniel Podence sürprizi!

Podence'e güncel verilere göre 13 milyon Euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Daniel Podence sürprizi!

Yıldız ismin 13 milyon Euro'luk bonservis değeri bulunuyor.

Casper
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