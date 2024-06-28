TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Daniel Podence sürprizi!
Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe transfer için düğmeye bastı. Jose Mourinho hamlesiyle büyük ses getiren sarı lacivertliler Portekizli hocanın takımda görmek istediği isimler için çalışmalarını başlattı. Hücum hattında alternatiflerini genişletmek isteyen Kanarya Premier Lig kanat oyuncusunu listesine aldı. Sarı lacivertli yönetim oyuncunun menajeriyle temasa geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Wolverhampton'un 1 yıl daha kontratı kalan oyuncuyla devam etmek istemediği ve oyuncunun satışına sıcak baktığı ifade ediliyor.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı da gelen haberler arasında.
Podence geçen sezon Yunan ekibinde 47 maçta 15 gol, 13 asistlik performans sergiledi.
28 yaşındaki yıldız Konferans Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Podence'e güncel verilere göre 13 milyon Euro değer biçiliyor.
Yıldız ismin 13 milyon Euro'luk bonservis değeri bulunuyor.
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