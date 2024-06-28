FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Lukaku'nun aklı Jose Mourinho'da!
Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası transferde golcü oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun isteği üzerine Romelu Lukaku'ya rotayı çeviren sarı lacivertlilere yıldız oyuncudan müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Lukaku'nun Mourinho ile kariyerinde çıkış yapabileceğini düşünmesi de bu transfere olumlu bakmasını sağlıyor.
Öte yandan son dönemde Icardi başta olmak üzere birçok yıldız forvetin Türkiye'de kendini bulması da deneyimli oyuncuyu ikna ediyor.
Mourinho'nun da Lukaku ismine sıcak baktığı aktarıldı.
101 maçta, 47 gol
Romelu Lukaku daha önce Jose Mourinhoile Roma, Manchester United ve Chelsea'de çalıştı.
Portekizli teknik adamın elinde 101 maça çıkarken 47 gol attı, 12 asist yaptı.
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