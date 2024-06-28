FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Lukaku'nun aklı Jose Mourinho'da!

BİRBİRLERİNİ TANIYORLAR Lukaku'nun Mourinho ile kariyerinde çıkış yapabileceğini düşünmesi de bu transfere olumlu bakmasını sağlıyor.

Öte yandan son dönemde Icardi başta olmak üzere birçok yıldız forvetin Türkiye'de kendini bulması da deneyimli oyuncuyu ikna ediyor.