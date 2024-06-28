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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Lukaku'nun aklı Jose Mourinho'da!

Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası transferde golcü oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun isteği üzerine Romelu Lukaku'ya rotayı çeviren sarı lacivertlilere yıldız oyuncudan müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Lukaku'nun aklı Jose Mourinho'da!

Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Sarı lacivertliler kısa sürede forvet konusunu çözüme kavuşturmak isterken Romelu Lukaku konusunda flaş bir gelişme dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Lukaku'nun aklı Jose Mourinho'da!

İngiliz basını Belçikalı forvetin yeniden Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığı vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Lukaku'nun aklı Jose Mourinho'da!

31 yaşındaki golcü, Mourinho ile daha önce Roma, Manchester United ve Chelsea'de de çalışmıştı.


FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Lukaku'nun aklı Jose Mourinho'da!

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Lukaku'nun Mourinho ile kariyerinde çıkış yapabileceğini düşünmesi de bu transfere olumlu bakmasını sağlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Lukaku'nun aklı Jose Mourinho'da!

Öte yandan son dönemde Icardi başta olmak üzere birçok yıldız forvetin Türkiye'de kendini bulması da deneyimli oyuncuyu ikna ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Lukaku'nun aklı Jose Mourinho'da!

Mourinho'nun da Lukaku ismine sıcak baktığı aktarıldı.


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