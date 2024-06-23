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Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Fenerbahçe için bunu yaptı

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer operasyonuna hız verildi. Kiralık sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü'yü yeniden kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, girişimlere başladı. Yeni adresi merak konusu olan başarılı stoperin Fenerbahçe'den başka bir düşüncesi yok. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 14:40
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Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Fenerbahçe için bunu yaptı

Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyen Çağlar Söyüncü'yü takımda tutmayı hedefliyor.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Fenerbahçe için bunu yaptı

Hem oyuncuya hem de menajerine Atletico Madrid'de bonservis bedeli için teklif yapılacağı iletildi.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Fenerbahçe için bunu yaptı

Kanarya'nın yeniden takıma kazandırmak istediği başarılı stoperin birçok talibi bulunuyor.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Fenerbahçe için bunu yaptı

Tecrübeli stoperi Fransa'dan 2, İspanya'dan ise 1 takım resmen istedi.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Fenerbahçe için bunu yaptı

TÜM TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ!
Yoluna Fenerbahçe ile devam etmek isteyen Çağlar Söyüncü, kendisine gelen tüm önerileri geri çevirdi.

Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Fenerbahçe için bunu yaptı

Savunmada Çağlar ve Djiku ile devam etmeyi planlayan Fenerbahçe, Luan Peres'le yollarını ayıracak.

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