Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Fenerbahçe için bunu yaptı
Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer operasyonuna hız verildi. Kiralık sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü'yü yeniden kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, girişimlere başladı. Yeni adresi merak konusu olan başarılı stoperin Fenerbahçe'den başka bir düşüncesi yok. İşte detaylar...
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Tecrübeli stoperi Fransa'dan 2, İspanya'dan ise 1 takım resmen istedi.
TÜM TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ!
Yoluna Fenerbahçe ile devam etmek isteyen Çağlar Söyüncü, kendisine gelen tüm önerileri geri çevirdi.
Savunmada Çağlar ve Djiku ile devam etmeyi planlayan Fenerbahçe, Luan Peres'le yollarını ayıracak.
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